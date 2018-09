L’Assemblée générale de 2017 a mis fin à une période de remous à la SNA, avec l'élection de Louise Imbeault à sa présidence.

Je pense que les gens ressentent le travail qui a été fait dans la dernière année par le personnel et le conseil d'administration. Il y a eu un période un peu plus difficile, mais là on est reparti , indique Mme Imbeault.

Louise Imbeault, présidente de la Société nationale de l'Acadie. Photo : Radio-Canada

À présent, la SNA tente de solidifier ses bases aux quatre coins de l'Atlantique, notamment avec l’aide des jeunes acadiens.

La SNA est là pour nous, parce que l’Acadie c’est pas seulement des adultes, c’est aussi des jeunes , explique Félix Arsenault, vice-président de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick.

Des représentants des quatre organismes jeunesse des provinces de l’Atlantique étaient sur place dimanche.

Des dossiers qui font l'unanimité

Personne n'a posé de questions durant l'assemblée, un signe que les principaux dossiers semblaient faire l’unanimité.

On a eu une bonne journée de réflexion hier [samedi] et je pense que là les gens démontrent par leur vote qu’ils ont été entendus. Louise Imbeault, présidente de la Société nationale de l'Acadie

À moins d'un an du Congrès mondial acadien dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard, l'organisme a résumé ses principales réalisations, soit le renouvellement de l'entente Acadie-Québec, la stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale et le Festival jeunesse de l'Acadie.

Félix Arsenault, vice-président de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Le Festival jeunesse de l’Acadie s’est déroulé à Louisbourg en Nouvelle-Écosse l’année dernière et cette année ça va être à l’Île-du-Prince-Édouard. C’est toujours un grand succès et il y a aussi le parlement jeunesse de l’Acadie qui sera à Terre-Neuve cette année , rapporte Félix Arsenault.

Les récentes élections au Nouveau-Brunswick ont aussi fait jaser lors de l’assemblée, étant donné que la question du bilinguisme a fait couler beaucoup d’encre.

Quand on est contesté, c’est comme une petite montée d’adrénaline. Il ne faut pas se laisser endormir. On a des acquis, mais il ne faut pas les laisser nous échapper. Louise Imbeault, présidente de la Société nationale de l'Acadie