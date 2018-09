Un texte de Thomas Deshaies

Une analyse effectuée en 2017 a permis de constater l'ampleur des travaux nécessaires pour assurer la conservation de la cathédrale. Faut refaire tout le parement extérieur de la Cathédrale, remplacer les briques, restaurer les pierres d'Amos , énumère notamment le vice-président de la Fabrique de la paroisse Ste-Thérèse d'Amos, Pierre Roch.

La toiture a aussi subi des infiltrations d'eau, alors que les fondations sont fissurées à quelques endroits, précise M. Roch.

Les travaux s'échelonneront jusqu'en 2022 et s'exécuteront en collaboration avec le ministère de la Culture puisque la Cathédrale est considérée comme un bâtiment patrimonial. Les contacteurs devront donc se soumettre à certaines normes.

Faut la restaurer et non la rénover, et il y a donc des produits qu'on ne peut pas utiliser. Faut conserver son statut de patrimoine et conserver le plus de briques possible, puis les céramiques , explique M. Roch.

La Cathédral d'Amos fera l'objet d'importants travaux de restauration. Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Un legs pour les générations futures

80 % du coût des travaux seront couverts par le ministère de la Culture, alors que la communauté devra assumer le reste.

Le président de la fondation, Ghislain Roy, est convaincu qu'il est réaliste de récolter 1 M$. Cette somme permettrait notamment de couvrir les coûts reliés aux imprévus. C'est une stratégie régionale [de financement], parce que je le répète, la Cathédrale, c'est un attrait touristique régional. Ce genre de bâtiment là est unique , s'exclame-t-il.

Ghislain Roy, président de la Fondation Héritage de la cathédrale d'Amos. Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Émilien Larochelle, estime que la Cathédrale constitue un « symbole de la foi » des colons qui voulaient voir Amos devenir un pôle important dans la région.

Pour construire un bâtiment de cette dimension en plein milieu de la forêt, alors que la seule voie qu'on avait pour avoir accès aux grands centres, c'était la voie ferrée, fallait vraiment y croire. Émilien Larochelle, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Le maire d'Amos Sébastien d'Astous invite la communauté à faire preuve de générosité. C'est le bâtiment le plus emblématique [d'Amos], c'est un bâtiment patrimonial, c'est un bâtiment qu'on veut maintenir , affirme-t-il.

La Fondation Héritage souhaite que la Cathédrale devienne un lieu de diffusion de la culture incontournable dans la région.