Un texte de Joane Bérubé

Au départ de la campagne électorale, les circonscriptions du Bas-Saint-Laurent étaient également divisées entre députés du Parti québécois avec Pascal Bérubé dans Matane-Matapédia et avec Harold Lebel dans Rimouski et les députés du Parti libéral , Jean D’Amour dans Rivière-du-Loup-Témiscouata et Norbert Morin dans Côte-du-Sud.

L'autoroute 20

Le chef libéral Philippe Couillard avait entamé ses premiers jours de campagne par une visite dans le Bas-du-Fleuve. Il y était encore au dernier jour lors d’un passage à Mont-Joli où il est venu soutenir ses candidats de Matane-Matapédia et de Rimouski.

Lors de son premier passage à la fin d’août, M. Couillard a promis que son gouvernement réinscrirait les travaux de prolongement de l’autoroute 20 sur la liste des priorités. Il est revenu avec cet engagement lors de son passage à Rivière-du-Loup en fin de campagne.

Affichage indiquant la fin de l'autoroute 20, à Trois-Pistoles Photo : Radio-Canada

Le chantier n’est plus sur la liste du Programme québécois d’infrastructure depuis 2015.

Depuis, le Parti québécois milite pour que ce projet soit réinscrit sur le programme. Au cours de la campagne, François Legault a aussi donné son appui au prolongement.

La candidate de Québec solidaire (QS) dans Rimouski, Carol-Ann Kack, s’est prononcée à son tour pour que le chantier soit complété, ce qui a fait sourciller un groupe de citoyens des Basques opposé au prolongement de l’autoroute.

La candidate de QS dans Rivière-du-Loup-Témiscouata, Goulimine Sylvie Cadôret, a dit préférer une consultation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement pour étudier le projet.

Finalement, la chef de QS, Manon Massé tranchera en appuyant formellement le projet pour des raisons de sécurité routière.

Gestion de l'offre

Dans une région qui produit 10 % de la production laitière du Québec, il était difficile pour les candidats de ne pas se prononcer sur le maintien de la gestion de l’offre en ballotage à la table de négociations du renouvellement de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Ferme et champ du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Cette question est revenue lors des débats tenus entre les candidats notamment parmi ceux de la circonscription de Rimouski.

Tous les chefs des quatre principaux partis se sont dits prêts à défendre les intérêts des producteurs de lait.

Internet et téléphonie cellulaire

L’autre autoroute, celle de l’Internet qui tarde à s’implanter en région, a aussi fait l’objet de débats entre les candidats. C’est aussi un sujet qui a fait consensus.

Si tous les partis s’entendent pour brancher les régions du Québec à la téléphonie cellulaire et à l’Internet, les moyens et les échéances ne sont pas les mêmes.

Des aînés suivent un cours d'initiation à l'informatique et à la navigation sur Internet dans la MRC des Basques. Photo : Radio-Canada

Le PLQ assure que s'il est reporté au pouvoir, l’entièreté des citoyens sera branchée dans les deux prochaines années tandis que la Coalition avenir Québec (CAQ) se donne jusqu’en 2022 et compte investir 400 millions de dollars pour y parvenir.

Le Parti québécois créerait une nouvelle filiale d’Investissement Québec, NumériQuébec, dont le budget serait de 240 millions. Son mandat serait de développer des partenariats avec des investisseurs pour compléter le branchement à Internet et au réseau cellulaire d’ici 2022.

Pour sa part, Québec solidaire veut créer un réseau public de fibre optique afin de garantir des prix moins élevés.

La santé

La centralisation des services de santé a été aussi au cœur de certains débats. C’est le cas dans Rivière-du-Loup-Témiscouata et dans Matane-Matapédia où des centres hospitaliers ont dû composer avec le non-remplacement de spécialistes, forçant ainsi les malades à se déplacer et à parcourir parfois plusieurs centaines de kilomètres pour recevoir des soins.

Les candidats Denis Tardif et Jean D'Amour ont été au centre des attaques les plus virulentes lors du débat des candidats de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Photo : Radio-Canada/Patrick Bergeron

Le ministre et député sortant de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Jean D’Amour, a eu fort à faire pour défendre les politiques de son parti en cette matière.

La candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, a promis que l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière serait ouvert en tout temps, sans interruption de service, si elle était élue. Son adversaire libéral, Simon Laboissonnière, souhaite aussi renforcer les services de l’hôpital. Il a entre autres proposé d’y implanter une clinique de gestion de la douleur.

Dans Matane-Matapédia, la candidate de QS, Marie-Phare Boucher a mis l’accent à son tour sur le maintien des services de santé dans les centres hospitaliers du territoire, lors des débats, dénonçant l’exemple des femmes enceintes de la Matapédia qui doivent se rendre à Rimouski pour une échographie fœtale.

Cinq des sept candidats lors du débat au Cégep de Matane Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Le député sortant et candidat péquiste de la circonscription, Pascal Bérubé, a aussi défendu une meilleure répartition des soins au Bas-Saint-Laurent, entre autres dans La Mitis. Il s’est aussi engagé à augmenter les soins à domicile pour les aînés qui désirent demeurer à la maison.

Son adversaire libéral, Annie Fournier, a reconnu que la réforme a occasionné quelques turbulences dans la région. Elle mise sur de meilleures conditions de travail du personnel de la santé pour redresser la situation.

Comme son adversaire, Pascal Bérubé, le candidat de la CAQ, Mathieu Quenum a choisi d’appuyer les revendications des ambulanciers de La Mitis et de la Matanie qui réclament des horaires à l’heure.

Dans ses 12 travaux à venir comme député, le candidat péquiste dans Rimouski, Harold LeBel, a défendu les services de santé de proximité et l’implantation de la faculté de médecine à Rimouski.

Son adversaire, la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ), Nancy Lévesque, a promis aux Rimouskois qu’ils pourraient consulter un médecin ou une infirmière en moins de 36 heures.

Mme Lévesque s’est de plus engagée à défendre l’implantation d’une salle d’hémodynamie, une technique utilisée pour dilater les artères du cœur, à Rimouski.

Le Cégep de Rimouski a accueilli les candidats de la circonscription lors d'un des nombreux débats tenus dans la circonscription Photo : Radio-Canada/Marie-Josée Paquette-Comeau

Si elle est élue, elle entend présenter ce dossier à Québec dès le début de son mandat. Le dossier a aussi reçu un appui de la candidate de QS, Carol-Ann Kack, et du député sortant, Harold Lebel.

De passage à Rimouski pour soutenir le candidat libéral Claude Laroche, la candidate vedette en santé du PLQ, Gertrude Bourdon, a souligné que la gestion du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent constituait un modèle de réussite pour le reste du Québec.

Pouvoir des régions

Le bilan libéral en développement régional n’a pas manqué d’être attaqué par les différents candidats des autres partis. Même si le PLQ se présente comme le parti des régions et promet une décentralisation de quelques directions ministérielles dans des régions ciblées, ses adversaires politiques lui ont rappelé l’abolition des Conférences régionales des élus et des Centres locaux de développement.

Dans Rimouski, lors d’un débat, les adversaires du PLQ ont relevé qu'il ne fallait pas uniquement déplacer des fonctionnaires en région, mais aussi donner un pouvoir réel aux acteurs régionaux.

On nous parle de nous envoyer des employés, on nous parle de nous envoyer des sous-ministres, mais est-ce qu'on nous parle de nous envoyer le pouvoir qui va avec? , s’est interrogé le candidat indépendant dans Rimouski, Denis Bélanger lors du débat organisé par la Jeune Chambre de commerce de Rimouski.

Un autre débat a eu lieu à l'atrium de l'Université du Québec de Rimouski Photo : Radio-Canada/Édith Drouin

Quant à la pénurie de main-d’œuvre, les candidats ont défendu les positions de leur parti respectif. Dans Rivière-du-Loup, le candidat du PLQ, Jean D’Amour, a proposé qu’un comité local se penche sur la question afin de trouver des solutions adaptées à la réalité de sa circonscription.

La candidate du PLQ dans Matane-Matapédia, Annie Fournier, ancienne directrice de la SADC de la région de Matane, s’est d’ailleurs présentée tout au long de la campagne comme la députée de l’économie.

Elle a notamment proposé que les régions du golfe, « le Québec Atlantique » puissent bénéficier de mesures spécifiques pour soutenir leur développement.

Le député sortant dans Matane-Matapédia Pascal Bérubé a de son côté promis de réintroduire le crédit d’impôt de 30 % pour régions éloignées et s’est engagé à mettre sur pied un « Groupe tactique d’intervention économique » pour accélérer les investissements en région.

Développement éolien

La campagne électorale a démarré dans l’Est sur une timide ouverture du chef de la CAQ François Legault envers le développement éolien. En autant qu’on en ait besoin , a-t-il déclaré à la fin août.

Cette avancée timide trouve un écho chez Philippe Couillard qui ne ferme pas complètement la porte aux projets, mais ajoute des conditions comme l’exportation et les retombées communautaires.

L'usine Marmen de Matane. Le siège social est situé à Trois-Rivières Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

La position du Parti québécois est aussi demeurée vague quant à l’avenir de la filière. Seul Québec solidaire a d’ailleurs répondu à l’Alliance éolienne de l’Est qui demandait un engagement de construire 300 mégawatts supplémentaires pour assurer le maintien de la filière jusqu’à la reconstruction des premiers parcs implantés au Québec. QS a promis de développer 1000 MW supplémentaires.

Par ailleurs, la stratégie maritime s'est invitée dans le débat. Le ministre qui en était responsable, Jean D’Amour, qui tente de conserver son siège dans Rivière-du-Loup-Témiscouata a promis de poursuivre le travail advenant l'élection de PLQ. La CAQ a indiqué qu’elle poursuivrait également dans la même direction.