« Ce n’est pas un sauf-conduit », clame la directrice générale de la maison de ressourcement Buffalo Sage, Claire Carefoot, « nous offrons le même genre de supervision qu’en prison, mais en mettant l’accent sur la guérison ».

La maison de 28 chambres qu’elle dirige reçoit des prisonnières à sécurité minimale reconnues coupables de crimes allant du vol à main armée au meurtre.

Ce type d’établissement se retrouve au coeur d’une controverse sur le traitement réservé à certains détenus après que Terri-Lynn McClintic, la femme reconnue coupable du meurtre de la jeune Victoria Stafford en 2009, ait été transférée d’une prison à sécurité minimale de l’Ontario vers le pavillon Okimaw Ohci, en Saskatchewan.

S’abstenant de commenter directement l’affaire McClintic, Mme Carefoot précise que les détenus reçus dans les pavillons de ressourcement doivent passer par un processus rigoureux de révision de leur dossier avant qu’un transfert soit autorisé.

L’objectif est, notamment, d’évaluer le risque que représente le détenu pour la sécurité publique.