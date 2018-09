Plus de 400 amateurs de homard se sont retrouvés à cette grande fête pour appuyer une campagne de souscription dont le but est d'aider la compagnie à créer une grande programmation théâtrale ainsi que d’autres projets artistiques.

Sous le thème « Or et argent », les participants brillaient dans la grande salle en découvrant les activités et le divertissement offert, dont une station de mini-golf, un acrobate, un encan silencieux, une démonstration de peinture et une dégustation de bière.

Une station de mini-golf est installé près de la grande salle du gala. Photo : Radio-Canada/Caroline Touchette

Le président de la Brasserie Nonsuch, Matthew Sabourin (à droite), présente deux bières au Gala du homard 2018. Photo : Radio-Canada/Caroline Touchette

La brasserie Nonsuch s’est associée à la compagnie cette année pour offrir une bière qui deviendra « La Molière », la bière du théâtre. Elle a aussi présenté deux bières, une Belge et une blonde et les participants pouvaient voter pour leur préférée.

L'artiste Emilie Lemay peint une toile dorée pour l'encan silencieux. Photo : Radio-Canada/Caroline Touchette

L’artiste Emilie Lemay a peint une toile pendant la soirée du gala qui a été incluse dans l’encan silencieux.

Plus de 2200 kg de homard a été servi au Gala du homard 2018. Photo : Radio-Canada/Caroline Touchette

Le public a pu déguster plus de 2200 kilos de homards provenant du Nouveau-Brunswick.