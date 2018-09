Un texte de Julie Marceau

Dimanche matin. Les médias s’entassent dans la maison d’enfance du chef péquiste à Thetford Mines. À l’intérieur, les murs sont bleus.

Andrée Goulet, 84 ans, raconte que son fils serait le « meilleur premier ministre » de tous les chefs et « qu’il le mérite bien ».

« Y a-t-il quelque chose qu’il aurait pu faire mieux? », demande une journaliste. « On peut toujours faire mieux, si on veut », répond-elle spontanément.

Attaque contre Manon Massé : une « nécessité »

Un journaliste lui demande ensuite ce qu'elle pense de l’attaque de son fils à l’endroit de la co-porte-parole de Québec solidaire, durant le troisième débat des chefs (Jean-François Lisée avait alors spécifié que sa mère est féministe).

« J’ai été surprise sur le coup, mais je pense que c’était une nécessité », expose Mme Goulet. « Il ne me consulte pas tant que ça! », ajoute-t-elle, faisant rire l’auditoire.

Jean-François Lisée en compagnie de sa mère Andrée Goulet, 84 ans. Photo : Radio-Canada/Julie Marceau

Au moment de quitter la demeure, un résident du coin arrête sa voiture pour saluer Jean-François Lisée et sa mère.

C’est Claude Marois. Un militant péquiste de longue date. Il connaît le père de Jean-François Lisée, Jean-Claude, décédé en 1992. Ils ont joué au golf ensemble.

« C’est certain qu’il aurait été fier! », affirme-t-il.

Mais M. Marois se dit déçu de la tournure des événements pour le PQ.

Un résident du voisinage, Claude Marois, est venu saluer la famille. Photo : Radio-Canada/Julie Marceau

« On n’est pas forts à Thetford [les péquistes]. L’organisation avait pas l’air forte, même au parti libéral [la ville étant dans la circonscription du ministre libéral sortant Laurent Lessard, NDLR]. Ça va être la CAQ. Je vois beaucoup de monde, ils veulent du changement », insiste Claude Marois, une énorme pointe de tristesse dans la voix.

Mais Jean-François Lisée semble inébranlable. Le rythme s’est accéléré comme jamais depuis 24 heures. À chaque rassemblement, à chaque occasion, le chef appelle les militants à convaincre les indécis de choisir le PQ.

Et des indécis, il y en a. Alors que Jean-François Lisée prend un bain de foule dans une pizzeria de Thetford Mines, Claudette Vaillancourt et sa cousine Ginette Huppé confient être encore incertaines entre la CAQ et le PQ.

Dans un restaurant de Thetford Mines, Claudette Vaillancourt et sa cousine Ginette Huppé se disaient encore indécises entre la CAQ et le PQ. Photo : Radio-Canada/Julie Marceau

Le choix se fera lundi, explique Ginette Huppé. « C’est quand t’arrives devant le bulletin, tu sais? Moi, ça me fait toujours ça, c’est comme ça! », dit-elle.

De la pizzeria, les caravanes passent à une fromagerie de Bécancour où le chef lance une attaque contre ses adversaires, dans le dossier de l’ALENA.

Un état d’esprit « combatif »

Interrogé sur son état d’esprit, Jean-François Lisée répond qu’il se sent combatif.

« Je peux dès demain soir être le premier ministre qui va défendre l’économie du Québec », dit-il.

« Je suis content de cette campagne, on a fait tout ce qu’on pouvait faire, on a dit ce qu’on avait à dire, on a été authentiques, on a été sérieux, on a été de bonne humeur, je suis en paix avec moi-même », ajoute l’aspirant premier ministre.

Une chose est sûre, peu importe le résultat du scrutin, Jean-François Lisée se rendra, comme chaque année, au chalet de sa mère pour le long congé de l’Action de grâce. Il invite tous les Québécois et les élus à profiter de cette période de repos.

« C’est un des moments où le Québec est le plus beau. À notre chalet de Weedon, c’est magnifique. Pendant cette fin de semaine, on fait deux choses : on fait des confitures et on grimpe une montagne pas loin, alors c’est sûr que je vais faire ça », dit-il.