Depuis novembre 2016, Toronto a hébergé près de 6200 demandeurs d'asile. Ceux-ci sont en attente dans le but de faire entendre leur cause devant les tribunaux d'Immigration et citoyenneté. L'administration municipale dit recevoir de 15 à 20 nouvelles inscriptions chaque jour dans ses refuges.

Présentement, 173 personnes qui revendiquent le statut de réfugié au Canada sont hébergés dans des hôtels de la région de Toronto, et c'est le gouvernement fédéral qui paie la note. Or, le fédéral vient de prolonger de quatre semaines le programme qui permet à ces personnes d'y habiter.

Cependant les gens affectés à la gestion de cette crise du côté du gouvernement municipal se disent épuisés.

« La Ville a épuisé toutes ses ressources financières et humaines, nous n'avons plus d'installations disponibles pour répondre aux besoins actuels », indique la porte-parole du développement communautaire à la Ville de Toronto, Natasha Hinds Fitzsimmins.

Alors que ces gens pourront rester à l'hôtel pour encore un mois, il s'agit, selon la Ville, d'une solution temporaire à un problème qui durera vraisemblablement plus de quatre semaines supplémentaires.

Au plus fort de la crise, 675 personnes étaient hébergées dans les dortoirs des collèges Centennial et Humber. Depuis, certaines de ces personnes ont été relocalisées dans des municipalités à l'extérieur de Toronto.

Où dorment les réfugiés? 6197 : nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés inscrits au système de refuge de la Ville (depuis novembre 2016) 3716 : nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés pour qui des solutions permanentes de logement ont été trouvées (depuis novembre 2016) 2637 : nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés toujours inscrits au système de refuge de la Ville 173 : nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés toujours logés par le fédéral dans des hôtels de Toronto

Au début juin, le gouvernement fédéral a octroyé 11 millions de dollars à la province de l'Ontario pour subventionner des logements temporaires. Selon Shannon Ker, porte-parole à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le ministère continue de travailler avec la Ville de Toronto afin « de déterminer quelles étaient les prochaines étapes ».

Malgré l'aide d'Ottawa, le maire sortant de Toronto, John Tory, a exprimé à maintes reprises ses préoccupations devant cet afflux important de demandeurs d'asile et de réfugiés dans sa ville. Selon lui, l'argent supplémentaire promis n'est pas suffisant.

Besoins criants pour des soins médicaux

Au-delà des difficultés liées au logement, les organismes d'accueil affirment eux aussi avoir besoin d'un coup de main.

Au cours de l'été, le Centre canadien pour la santé des réfugiés et des immigrants a dû fournir des soins à 400 demandeurs d'asile qui ont traversé la frontière au Québec, puis qui se sont dirigés vers Toronto.

Nous nous sommes occupées de 400 réfugiés, tous arrivés en même temps. C'est beaucoup de nouveaux patients. Sumathy, Rahunathan, Centre canadien pour la santé des réfugiés et des immigrants

Le Centre canadien pour la santé des réfugiés et des immigrants, où travaille Sumathy Rahunathan, est débordé depuis l'arrivée massive de demandeurs d'asile en Ontario. Photo : Radio-Canada

Une des coordonnatrices du centre, Sumathy Rahunathan, raconte que la clinique médicale du centre doit maintenant prolonger ses heures d'ouverture et que le personnel travaille souvent bénévolement. « Il y a évidemment un problème de logement lorsqu'autant de personnes arrivent en même temps, mais il ne faut pas oublier les besoins médicaux de ces populations », explique-t-elle.

Maintenir ce rythme d'accueil sera difficile, mais c'est nécessaire. Sumathy, Rahunathan, Centre canadien pour la santé des réfugiés et des immigrants

Selon elle, un financement supplémentaire du fédéral et de la province permettrait d'alléger la charge des organismes d'accueil.