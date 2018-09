Ces adolescents l'admettent, ils aimeraient bien avoir le droit de vote demain.

Vincent Gosselin,14 ans, est en troisième secondaire au Séminaire de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada/Melissa Savoie-Soulières

J’adore parler de politique. Je trouve que mes opinions peuvent évoluer à travers le temps, donc je suis ouvert à en apprendre davantage et à aller en chercher plus loin. J’écoute plusieurs émissions d’informations qui peuvent creuser le sujet pour comprendre davantage. Vincent Gosselin, 14 ans

Vincent considère que les enjeux mis en avant pendant la campagne électorale étaient importants, et ce, malgré l'absence de l'environnement. « Les promesses se ressemblent beaucoup, mais ça m’a assez touché. On a parlé des problèmes de notre société », précise-t-il.

BRANDON, 16 ANS

Brandon Lebrun, 16 ans, étudiant en cinquième secondaire à la polyvalente Jonquière Photo : Radio-Canada/Mélissa Savoie-Soulières

Je visionne souvent les vidéos sur YouTube et ça me touche pas mal que les chefs de partis s’intéressent aux jeunes en disant que c'est nous la relève. Brandon Lebrun, 16 ans

Même si sa famille ne parle pas énormément de politique, Brandon surveille la campagne de près. « Je regarde ce qu’il se passe à la télévision, et sur Internet je me renseigne sur différents partis. Je suis quand même triste de ne pas pouvoir voter. Dans deux ans! »

SANDRINE, 15 ANS

Sandrine Massé, 15 ans, élève de quatrième secondaire à la polyvalente Jonquière Photo : Radio-Canada/Mélissa Savoie-Soulières

On en parle beaucoup à l’école entre amis. On voit si on a les mêmes valeurs, les mêmes opinions; et si on pouvait voter, est-ce qu’on voterait pour le même parti. Sandrine Massé, 15 ans

Sur les réseaux sociaux, Sandrine se dit particulièrement attirée par les contenus des chefs qui vont parler de leurs plateformes avec humour. « Quand l’humour est abordé, c’est plus le fun à écouter et ça rentre plus dans ma tête et j’en apprends plus », précise-t-elle.

ALEXIS, 15 ANS

Alexis Desnoyers-Muckle, 15 ans, élève de quatrième secondaire à la polyvalente de Jonquière Photo : Radio-Canada/Mélissa Savoie-Soulières

Je suis né dans une famille qui trouve ça super important la politique. Plus je vieillis, plus mon sens critique augmente, et j’aime regarder les plateformes politiques de chacun. Alexis Desnoyers-Muckle, 15 ans

Alexis déplore toutefois l'absence de débat autour de l'environnement pendant la campagne électorale. « Notre génération, on ne veut pas vivre dans un monde ravagé par des catastrophes naturelles; donc, ça devrait être encore plus abordé. »