« Le Venezuela exprime son plus ferme rejet de l'ingérence et de l'attitude interventionniste du gouvernement de la République française en offrant son appui à l'initiative tendancieuse d'un groupe de gouvernements [...] qui prétendent instrumentaliser les organisations internationales avec l'intention d'agresser le Venezuela et de provoquer un changement de gouvernement par la force », a écrit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le gouvernement vénézuélien considère en outre qu'« attaquer le Venezuela à des fins populistes » ne vise qu'à améliorer « l'image discréditée » du président français Emmanuel Macron.

La France soutient l'initiative prise mercredi à l'ONU par le Canada et cinq pays latino-américains en vue de réclamer une enquête de la CPI sur de possibles crimes contre l'humanité commis selon eux par le gouvernement du Venezuela, a annoncé samedi la présidence française.

« La France estime que les efforts de la Cour pénale internationale sont de nature à établir les faits qui ont conduit à cette crise et à contribuer ainsi à y trouver une issue », a écrit l'Élysée dans un communiqué.

Paris a par ailleurs appelé « instamment les autorités vénézuéliennes à engager le dialogue avec l'opposition de manière à rétablir le fonctionnement démocratique des institutions, trouver une issue à la crise politique et contribuer au redressement de l'économie vénézuélienne ».

Il y a au Venezuela des informations sur « des détentions arbitraires, exécutions extrajudiciaires, tortures, agressions sexuelles, viols » et autres « atteintes flagrantes » aux droits, a notamment affirmé en milieu de semaine le ministre argentin des Affaires étrangères, Jorge Faurie, qui a envoyé avec cinq de ses homologues une lettre à la CPI pour lui demander d'enquêter.

La grave crise économique qui affecte le Venezuela, marquée par une récession prévue de 18 %, une hyperinflation et des pénuries de nourriture ou de médicaments, a provoqué l'exode de centaines de milliers de Vénézuéliens.