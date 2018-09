L’adoption de ce nouveau nom serait censée tourner la page du conflit avec la Grèce et ouvrir la voie à un rapprochement avec l'Union européenne (UE) et l'OTAN.

Le vote, qui n’est que consultatif, doit ainsi valider l'accord trouvé en juin avec Athènes, qui prévoit que l'appellation d’« Ancienne république yougoslave de Macédoine » soit transformée en « République de Macédoine du Nord ».

Pour Athènes, qui bloquait jusqu'alors les candidatures d'adhésion de Skopje à l'UE et à l'OTAN, l'ancien nom entretient l'idée d'une revendication territoriale sur la province grecque homonyme, située dans le nord de la Grèce.

Le conflit dure depuis 27 ans.

Faible taux de participation

Les opposants au changement de nom du pays se réjouissaient toutefois dimanche du faible taux de participation au scrutin, qui pourrait leur donner l’occasion de nier sa légitimité.

Selon la commission électorale, deux heures avant la fermeture des bureaux de vote, le taux de participation était d'environ 29 %.

Même si ce scrutin n'est que consultatif, une trop faible participation pourrait affaiblir le camp du oui avant une ratification par le Parlement qui requerra le vote des deux tiers des députés, une majorité dont le premier ministre Zoran Zaev ne dispose pas.

D’ailleurs, les promoteurs d'une campagne d'appel au boycottage orchestrée sur les réseaux sociaux ont annoncé dès le début de l'après-midi un rassemblement en soirée, devant le parlement, afin d’insister sur cette faible mobilisation.

Sous couvert d'anonymat, des responsables macédoniens n'ont pas caché dimanche leur inquiétude de ne pas voir atteinte la barre des 50 % de participation, objectif affiché deux jours plus tôt.

Relancer l’économie

En formulant la question soumise au choix des électeurs, le gouvernement de Zoran Zaev n’a pas parlé de changement de nom, mais l'a plutôt lié à son adhésion à l’UE et à l’OTAN : « Êtes-vous favorables à l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN en acceptant l'accord entre la Macédoine et la Grèce? »

M. Zaev voit dans ce rapprochement avec l'ouest une occasion de relancer l'économie chancelante du pays, où le chômage dépasse les 20 % de la population active et où le salaire moyen, à 350 euros (526 $) par mois, est le plus bas des Balkans.

Quant aux nationalistes du VMRO-DPMNE, le principal parti d'opposition, ils s’opposent à ce changement de nom.

L’accord est aussi critiqué par la Russie, qui craint de perdre un autre allié. Si la Macédoine devenait membre de l’OTAN, il ne resterait que la Serbie et la République serbe de Bosnie comme alliés de Moscou dans la région.

Une victoire du oui ne réglera toutefois pas la question une fois pour toutes. La Grèce doit elle aussi ratifier l’accord en début d’année prochaine, et les élus nationalistes grecs ont prévenu qu’ils avaient l’intention de bloquer le processus.