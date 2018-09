L'événement vise à amasser de l'argent pour soutenir la recherche sur le cancer du sein et d'autres programmes et services de soutien aux personnes qui en sont atteintes.

Des courses et des marches étaient au programme de l'activité qui se tenait également à Montréal, Québec et Sherbrooke.

Les sous vont rester au Québec. Ça va être redistribué partout au Québec. [Dans la région] on va pouvoir en bénéficier au niveau des soins, des prêts de prothèses capillaires, des prothèses mammaires, au niveau de la prévention aussi. Donc, on va pouvoir bénéficier des sous puis la recherche avec le temps on va en bénéficier aussi , explique l'agente de développement pour la Société canadienne du cancer, Milaine Guay.

Le taux de survie à un cancer est maintenant de 87 % après cinq ans.