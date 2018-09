Jan Lambourne, 47 ans, souffre toujours de traumatismes émotionnels et physiques.

Une balle et des éclats lui ont fracturé le bassin et demeurent dans son corps. Elle se sert d'une canne pour marcher et voit régulièrement un thérapeute en santé mentale pour son stress post-traumatique.

Ses souvenirs du dimanche 1er octobre 2017 lorsqu’un homme muni d’une arme automatique a tiré sur la foule faisant 59 morts lui sont gravés dans la mémoire.

Une femme allume une chandelle devant l'une des croix représentant les victimes de la fusillade de Las Vegas. Photo : Reuters/Chris Wattie

Après une semaine à l’hôpital aux États-Unis, Mme Lambourne est revenue au Manitoba en avion sanitaire et a pu rentrer chez elle à Teulon, près de Winnipeg.

Cependant, le sifflet d’un train l’a fait sursauter ou la foule à un match des Blue Bombers l’inquiète tant qu’elle doit scruter les gens assis dans le stade.

À lire aussi : Retrouvailles émouvantes entre une survivante de Las Vegas et son sauveur

Jan Lambourne se sent aussi incapable d’assister à un autre concert en plein air. « Il y a quelque chose qui dit ‘’non, je ne suis pas rétablie ‘’, constate-t-elle. Il me manque cette impression de sécurité ».

Quand l’anxiété devient trop grande, Mme Lambourne se réfugie dans une chambre de sa maison. Elle a cependant accroché au mur des photos du festival de Las Vegas et garde le chapeau de cowboy qu’elle portait le jour de la tragédie.

D'après les informations de Brian Stewart