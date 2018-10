CHRONIQUE - Que ce soit durant la période de questions ou en conférence de presse, les progressistes-conservateurs ont souvent recours à leur slogan dans leurs allocutions : « For the people ». Cette semaine, les correspondantes parlementaires de Radio-Canada à Queen's Park, Claudine Brulé et Eve Caron, retrouvent l'origine de ce slogan et nous parlent de son avenir... en français!