Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Martin Toulgoat



Dans une course aussi serrée, le chef du Parti libéral du Québec (PLQ) tient visiblement à conserver minimalement ses acquis dans l’Est.

Il se dit optimiste et croit même être en mesure de faire des gains lundi soir. J’espère avoir un gros contingent de députés gaspésiens, plus notre Madelinienne, Maryse Lapierre, pour que l’Est-du-Québec que j’appelle le Québec Atlantique parle très fort au gouvernement du Québec que je vais diriger à partir de la semaine prochaine , a lancé dimanche matin le chef du PLQ.

Philippe Couillard est le seul chef de parti à s’être rendu dans l’archipel durant la campagne électorale.

Le premier ministre Philippe Couillard aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada

C’était même, samedi, son deuxième voyage aux Îles. Il y est arrivé après une journée marathon qui l’a amené dans six circonscriptions, dont celle de Rivière-du-Loup-Témiscouata où les libéraux tentent de juguler la montée du caquiste, Denis Tardif, qui talonne le député libéral sortant Jean D’Amour.

Garderie et mode de scrutin

Dans l’archipel, la candidate libérale, Maryse Lapierre, tente aussi de conserver un siège libéral, soit celui du député libéral sortant Germain Chevarie. M. Chevarie avait battu la péquiste Jeannine Richard en 2014 par une majorité de 900 voix.

Aux Îles, devant un parterre d’environ 200 militants libéraux, le premier ministre n’a pas manqué, samedi soir, de promettre aux Madelinots qu’il poursuivrait les efforts pour créer de nouvelles places en garderies subventionnées.

Maryse Lapierre, candidate PLQ aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Il s’agit d'un des principaux enjeux locaux. Le manque de places en Centre de la petite enfance (CPE) est devenu un frein à l’emploi dans l’archipel.

Le chef du Parti libéral a rappelé que son parti avait promis la création de 2000 places en CPE, notamment dans les milieux d’études et de travail. Vous devriez avoir ici votre part de ce 2000-là , a lancé Philippe Couillard aux Madelinots.

Philippe Couillard a aussi abordé la question du mode de scrutin en réitérant son opposition à l’implantation d’un système de vote proportionnel mixte régional compensatoire, comme le proposent les trois autres partis.

Il a souligné que cette proposition met directement en péril l'existence de la circonscription des Îles-de-la-Madeleine qui bénéficie d'un statut d'exception dans la loi électorale. C'est toujours les régions qui souffrent dans ces affaires-là, parce que ce sont des stratégies qui sont souvent concoctées dans les grandes villes , a ajouté le chef du PLQ.

Le rail et l'éolien

La visite dans l’Est s’est poursuivie dimanche matin à Grande-Rivière, en Gaspésie.

Philippe Couillard s’est à nouveau engagé à déménager les directions des pêches à Gaspé et de la mariculture à Cap-aux-Meules. Il s’est aussi formellement engagé à compléter la rénovation du chemin de fer jusqu’à Gaspé.

Le candidat libéral dans Gaspé, Alexandre Boulay et le chef libéral, Philippe Couillard Photo : Radio-Canada

Quant à l’éolien, M. Couillard s'est montré plus ouvert à l'implantation de nouveaux parcs. Il a expliqué que son parti n’engagerait pas de nouveaux projets sauf s’il s’agissait de mégawatts destinés à l’exportation et si ces projets généraient des retombées pour les communautés, notamment autochtones.

Dernières attaques contre la CAQ

Le chef du Parti libéral s’est ensuite arrêté à Mont-Joli pour soutenir sa candidate Annie Fournier dans Matane-Matapédia et Claude Laroche dans Rimouski, deux circonscriptions détenues par le Parti québécois.

Philippe Couillard entouré des candidats Claude Laroche et Annie Fournier Photo : Radio-Canada/Patrick Bergeron

Avant de reprendre l’avion pour le Saguenay, il a lancé quelques attaques contre le chef de la CAQ dont, dit-il, les propositions en immigration vont contribuer à augmenter la pénurie de main-d’œuvre au Québec.

Philippe Couillard a aussi profité de son passage dans Matane-Matapédia, où les personnes âgées de plus de 65 ans et plus représentent plus de 25 % de la population, pour reprocher à François Legault d’avoir oublié les aînés qui souhaitent retourner sur le marché du travail.