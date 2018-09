Heureusement, la force du séisme n’est pas suffisante pour causer des dommages, explique le sismologue Michal Kolaj de Séismes Canada.

Il n'y a pas de dommage, ce n'est pas assez grand. Michal Kolaj, sismologue pour Séisme Canada

Le choc sismique de samedi s’est produit à 10h32 à une profondeur de 10 km à la hauteur du parc provincial de la plage Mavillette.

Le tremblement de terre a été ressenti par des résidents de l'ouest de la Nouvelle-Écosse. Photo : Séisme Canada

Quelques témoins soutiennent que la secousse a provoqué un bruit similaire à un coup de tonnerre, suivi d’un grondement sourd pendant quelques secondes.

Tina Helprin, de Saulnierville, raconte qu’elle était assise dans son fauteuil à bascule lorsque le séisme s'est produit.

Tout à coup, au loin, nous avons entendu comme un grondement, comme s'il allait y avoir du tonnerre et qu'il allait rouler pendant deux ou trois secondes, puis il y a eu un boum fort. Tina Helprin, résidente de Saulnierville

Helprin a dit que toute la maison a tremblé et que son chien s’est précipité vers elle, apeuré.

J'ai regardé mon mari avec de grands yeux et il m'a tout de suite regardé. J'ai dit : “Ce n'était pas du tonnerre.” Il m'a répondu : "Non, c'est sûr que non".

Michal Kolaj affirme avoir reçu une soixantaine de signalements de résidents entre Digby et Yarmouth qui ont ressenti le tremblement de terre.

La carte des séismes des 30 derniers jours au pays. Photo : Capture d'écran de Séisme Canada

Pas rare dans la région

Des tremblements de terre de cette force ne sont pas exceptionnels dans la région, explique Michal Kolaj. « Ce n'est pas commun, mais ce n'est pas aussi rare. »

On a un tremblement de terre dans la région une fois ou deux chaque année, et à chaque deux ou trois ans, il est assez grand pour que les personnes le ressentent. Michal Kolaj, sismologue pour Séisme Canada

En 2015, un tremblement de terre d'une magnitude de 3,6 a secoué la région à environ 60 kilomètres au sud-ouest de Digby le jour de la fête du Canada.