Un texte de Boualem Hadjouti

C'est ce que croit la Table régionale de concertation des personnes aînées de l'Abitibi-Témiscamingue qui s'apprête à célébrer la Journée internationale des aînés le 1er octobre.

Les aînés de 65 et plus représentent environ 25 % de la population en région.

Une frange de la société qui a également d'autres préoccupations, comme l'explique le président de la table Jaques Lafrenière.

C'est une inquiétude que tout le monde a en région d'avoir des soins lorsque tu deviens handicapé , lance Jaques Lafrenière. Selon lui, c'est une des principales préoccupations. Tu en as d'autres, mais c'est la principale. Tu as les soins à domicile qui sont en demande constante et il faut avoir les personnes aptes à soigner, qui ont les qualifications nécessaires pour soigner les malades ou comme premiers intervenants.

Le RQRA inquiet

Photo : Radio-Canada

Selon le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), l'Abitibi-Témiscamingue compte 51 résidences privées où les locataires peuvent recevoir des services.

Le président-directeur général Yves Desjardins s'inquiète des fermetures de résidences en région et partout au Québec.

D'ailleurs, depuis trois ans, plus de 350 résidences ont fermé et d'autres peinent à trouver du financement notamment pour installer des gicleurs.

On a beaucoup d'appels de nos membres qui nous disent qu'ils sont à bout de souffle, qu'ils ont de la difficulté, qui envisagent probablement de fermer. Le risque est présent, nous sommes très inquiets, dit-il. Nous avons interpellé le gouvernement, nous allons faire la même chose avec le nouveau gouvernement. Il faut que le gouvernement soit sensible à cette réalité-là. L'électricité augmente, la nourriture, le panier d'épicerie est plus cher qu'avant, les exigences gouvernementales en matière de sécurité.

Nous, on dit qu'on a atteint le point de rupture dans beaucoup de résidences. Yves Desjardins

Cette année, la journée est placée sous le thème « Partenaires pour un mieux-vivre » pour rappeler l'importance d'associer les personnes aînées aux décisions qui les concernent.