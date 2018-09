HEXO organise une série d’évènements privés sous la bannière Jamais Blasé (Never Jaded en anglais) pour les personnes de plus de 19 ans à travers le pays, comme des défilés de mode, des concerts et des films.

Cette tournée, qui inclut un concert du Wu-Tang Clan au Rebel Nightclub dans les Portlands à Toronto dimanche soir est entièrement gratuite pour les participants.

HEXO Corporation basée au Québec produit de la marijuana médicale sous la marque Hydropothecary et a récemment annoncé une entente avec Molson-Coors Canada pour produire des boissons infusées au cannabis.

Il s’agit seulement de rassembler les explorateurs, les amateurs de musique curieux autour des arts, de la culture, de la musique et de s’immerger dans ces évènements culturels variés et de leur présenter HEXO , affirme Isabelle Robillard, la directrice des communications de la compagnie.

Selon elle, les évènements Jamais Blasé n’ont pas pour objectif de promouvoir les produits d’HEXO ou d’Hydropothecary.

L’attention est vraiment sur les artistes. Nous travaillons avec différents artistes, des personnes très intéressantes à travers le pays. Et il s’agit de vraiment se concentrer sur l’artiste et les valeurs partagées que j’ai mentionnées et de cibler des groupes de gens au Canada qui sont des explorateurs, des gens qui s’identifient avec la compagnie , ajoute Isabelle Robillard.

Isabelle Robillard est la directrice des communications de Hexo Corp. Photo : LinkedIn

HEXO demande aux personnes qui veulent se rendre à ces évènements de fournir leur nom, adresse courriel et code postal.

Nous faisons connaissance avec eux et vice versa. Ils peuvent repartir avec des vêtements ou accessoires gratuits, des casquettes, des bouteilles d’eau, ce genre de chose et ils peuvent venir et se rassembler avec des gens comme eux à travers le pays , explique-t-elle.

D'autres compagnies aussi

HEXO n’est pas la première compagnie de cannabis à faire ce genre d’évènement promotionnel.

Tweed, la marque de Canopy Growth, une compagnie de marijuana basée à Smith Falls a parrainé des concerts des rockeurs de Jethro Tull et de la vedette de rap Kendrick Lamar.

Aurora Cannabis basée en Alberta a aussi organisé des concerts gratuits de Kings of Leon, de The Cult et de Sam Roberts notamment.

Lorsque la loi qui légalise la consommation du cannabis entrera en vigueur le 17 octobre, ce genre de promotion sera toutefois interdite.

Santé Canada s'inquiète

Dans une déclaration écrite, Santé Canada, ne cache pas son inquiétude de voir certains producteurs de cannabis à des fins médicales, détenteurs d’une licence fédérale, parrainer des évènements comme des festivals de musique et participer à des activités promotionnelles .

L’agence fédérale précise que ces activités promotionnelles et de parrainage sont interdites dans la Loi sur le cannabis et sont contraires aux objectifs du gouvernement de protéger la santé et la sécurité du public, incluant celui de préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis; comme inscrit dans la loi. Les actions de certaines compagnies ont mis en évidence la nécessité d’avoir des interdictions dans la loi et leur application rigoureuse .

Santé Canada ajoute que la promotion du cannabis est soumise à plusieurs interdictions dans le Règlement sur les stupéfiants compris dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. S’il est condamné, un producteur pourrait voir sa licence suspendue et devoir payer une amende maximale de 5 millions de dollars.

Isabelle Robillard assure que le mois dernier, des représentants d'HEXO ont revu la réglementation avec des officiels de Santé Canada.

Le gouvernement du Canada a mis en place des réglementations que nous suivons et continuerons de suivre alors que nous le considérons comme un partenaire , dit-elle.

Nous travaillons avec Santé Canada pour être en conformité. Nous sommes en conformité. Isabelle Robillard, directrice des communications de HEXO Corporation

Des règles à préciser

Un professeur de marketing à l’Université de Toronto, David Soberman, croit que le gouvernement n’a pas été clair sur les règles concernant le marketing et la promotion des produits du cannabis.

Avant que le gouvernement ne commence à autoriser le marketing de ces produits, j’imagine qu’il va y avoir quelques annonces, mais nous n’avons rien entendu. Les gens ne savent pas exactement ce qui se passe, ce n’est pas clair. David Soberman, professeur de marketing à l'Université de Toronto

David Soberman est professeur de marketing à l'Université de Toronto. Photo : Radio-Canada/Bill Arnold

Le groupe de travail du gouvernement sur le cannabis a suggéré de mettre en place quelque chose de semblable à ce que préconise la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, c'est-à-dire l'interdiction de toute promotion du cannabis et des accessoires liés à ce produit.

Cette législation interdit également la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, et de communiquer de façon qui associe un produit à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre .

Il n’y a pas vraiment eu de clarification sur cette question, à savoir si ça sera plus comme pour l’alcool où vous pouvez faire la promotion auprès de certaines personnes dans certains endroits, ou si ce sera plus comme pour le tabac ou vous ne pouvez pas du tout faire de publicité , dit David Soberman, ajoutant ignorer aussi si les règles sur le marketing et la promotion des produits du cannabis seront différentes d'une province à l'autre.

D'après un reportage de Philip Lee-Shanok, CBC