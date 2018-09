Le dernier bilan, samedi, faisait état de 420 morts, de 540 blessés et de 29 disparus. Parmi ces derniers se trouvent trois ressortissants français, un Sud-Coréen et un Malaisien, a indiqué le porte-parole de l’agence, Sutopo Purwo Nugroho, lors d’une conférence de presse à Jakarta

La majorité des victimes ont été recensées dans la ville de Palu, selon les autorités.



Outre cette ville côtière, la région de Donggala, plus au nord, a été durement touchée par le séisme de magnitude 7,5, qui a été suivi par un tsunami dont les vagues ont atteint trois mètres de hauteur.



Le bilan s’est alourdi après que les autorités eurent découvert que la zone affectée par la catastrophe était plus vaste que prévu, a indiqué le porte-parole de l’agence de gestion des catastrophes.



« Le nombre de morts pourrait encore être revu à la hausse puisque plusieurs corps se trouvent toujours sous les décombres, et d’autres personnes n’ont pas encore été secourues », a expliqué Sutopo Purwo Nugroho.

Le vice-président Jusuf Kalla a pour sa part prévenu que le bilan risquait de grimper à des milliers de victimes.

Selon les autorités, le bilan pourrait encore s'alourdir. Les secours en sont encore à dégager des victimes des décombres de la ville dévastée de Palu, dans le nord de l'île. Photo : Associated Press/Tatan Syuflana

« Nous n’avons pas encore reçu les rapports de trois régions touchées. Les communications sont rompues en raison des pannes de courant », a ajouté le porte-parole de l’agence de gestion des catastrophes.

La Croix-Rouge a fait savoir qu’elle n’avait toujours pas de nouvelles de la région de Donggala. « C’est très inquiétant », a déclaré l’organisme par communiqué.

C’est déjà une tragédie, et ça risque d’empirer. Extrait du communiqué de la Croix-Rouge

Des provisions et de l’aide fournies par l’armée sont en train d'être acheminées par hélicoptère dans les régions les plus affectées, dont Donggala.



Le président indonésien Joko Widodo doit se rendre sur les lieux de la catastrophe dans le courant de la journée.

La France a offert son aide, dimanche, exprimant du même coup « sa tristesse et sa solidarité ». « La France est aux côtés de l'Indonésie dans cette épreuve et se tient prête à apporter son soutien », a annoncé l’Élysée.