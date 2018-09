Un texte de Valérie Cloutier

Accueilli par un tonnerre d'applaudissements, Elton John a entamé son spectacle d'adieu Farewell Yellow Brick Road, à Québec, avec la chanson Bennie Andt The Jets, l'un des titres vedettes de l'album Goodbye Yellow Brick Road, paru en 1973.

Un opus dans lequel il a plongé à plusieurs reprises pendant le spectacle, reprenant aussi la belle rock Saturday Night Alright For Fighting. Ou encore l'incontournable Candle In The Wind, qu'il avait originalement dédiée à Marylin Monroe, présentée samedi soir avec des images touchantes de la star.

Pour votre amour et pour votre loyauté depuis 50 ans, je veux vous remercier. Elton John, s'adressant à la foule

Au centre d'une scène somptueusement éclairée et entourée d'un ruban de briques dorées, la légende britannique a revisité ses grandes chansons avec une voix presque sans rides et une présence magnétique au piano.

Moment magique lors de l'interprération de Rocket Man avec ses projections qui nous transportaient dans un voyage interstellaire avec l'homme fusée de sa mythique chanson. Un pur délice également de réentendre les chansons Take Me To The Pilot ou encore Daniel, Sad Songs et I'm Still Standing.

Elton John a livré ses classiques avec aplomb et rayonnait de son charisme habituel derrière le piano. Photo : Radio-Canada

Peu d'interactions

Même si ses succès parlent d'eux-mêmes, on aurait aimé que le chanteur s'adresse plus souvent au public au cours du spectacle.

Chose qu'il a faite en début de soirée. « Bonsoir! Je suis très heureux d'être là », a-t-il lancé avant d'entamer Border song. Ce titre avait été repris par la grande Aretha Franklin, en 1970, ce qui avait beaucoup touché Elton John et le parolier Bernie Taupin, a-t-il raconté.

Bien plus tard, Elton John a mis en contexte la chanson Believe en parlant de son implication dans la lutte contre le sida avec sa fondation. « Je crois en l'amour », a t-il chanté avec ardeur.

Parmi les autres moments marquants, une belle évocation de son personnage de Captain Fantastic avec la chanson Someone Saved My Life Tonight, appuyée par un dessin animé aux traits pychédéliques et oniriques.

Avant de se lancer dans le dernier droit du spectacle, Elton John a chaleureusement remercié le public. Puis il a offert Don't Let The Sun Go Down On Me.

Le spectacle de samedi soir était le sixième et fort probablement son dernier dans la capitale. Il se produira au Centre Bell de Montréal le 4 octobre.

La tournée d'adieu est prévue sur trois ans. Elton John a promis d'enregistrer de nouvelles chansons.