Son imprésario de longue date, Rick Bates, a annoncé qu'Otis Rush était décédé samedi des suites d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2003.

Le guitariste a été l'un des architectes principaux du « West Side Sound » de Chicago dans les années 1950 et 1960. La chanson I Can't Quit You Baby, son premier enregistrement pour la maison Cobra Records en 1956, a atteint la sixième place au palmarès R&B de Billboard, propulsant le musicien vers les sommets.

Otis Rush a remporté un Grammy en 1999 dans la catégorie blues traditionnel pour l'album Any Place I'm Going. Il a été intronisé au Panthéon du blues en 1984.