Ma tristesse est grande, mais mon objectif c'est de la partager à d'autres pour qu'on puisse enfin faire quelque chose avec cet endroit , confie Gervais Morin, qui a travaillé durant 35 ans à la Dominion Textile.

Ce dernier n’est pas le seul ex-employé à s’être présenté à la conférence Le complexe textile de Magog – D’hier à demain. En tout, 150 résidents de Magog y ont pris part.

Quand on leur parle du complexe textile, ils ont les larmes aux yeux. Pour eux, c'était leur vie. Ça fait 150 ans que ça existe , explique l’organisatrice de l’événement, Louise Gagnon.

Je me demande ce qu'on va faire avec ça, comment on va garder en mémoire cette histoire-là : autant les temps tristes que les moments de bonheur. Ça a tellement fait vivre de familles à Magog... tellement de familles , se remémore un autre ancien travailleur, Pierre Bélanger.

Pour Louise Gagnon, penser à l’avenir de l’ancienne Dominion Textile est nécessaire. Il faut changer leur imaginaire. Il faut qu'on imagine quelque chose d'intéressant. Même si on ne sait pas ce qu'il y aura dedans, ce qui est important, c'est qu'on sache que c'est possible que ce soit autrement , soutient-elle.

Plein de projets en tête, rien de concret

Création d'un centre d'arts ou d'histoire, des pistes cyclables, un aréna, un accès aux berges de la rivière Magog : le rêve n'a pas de limites pour ces citoyens.

En regardant tous ces potentiels, on se dit qu’on va se semer l'étincelle aujourd'hui. On va souhaiter que ça fasse rebondir ce dossier et que les gens s'y intéressent davantage , souhaite l’architecte Robert Pierre Monnier.

En parrallèle, les citoyens espèrent par cette rencontre susciter une mobilisation populaire.

Louise Gagnon, organisatrice de la conférence « Le complexe textile de Magog – d’hier à demain » Photo : Radio-Canada

Les citoyens auront eu le goût de s'impliquer quand des promoteurs viendront avec des projets pour ne pas que ça se passe juste entre l'hôtel de ville et le promoteur , avance Louise Gagnon.

La Ville de Magog reconnait d’ailleurs l'énorme potentiel du secteur. Les défis cependant restent nombreux. Les discussions avec les propriétaires des lieux s'étirent depuis des années.

C'est un grand chantier. On chiffre ça en dizaine de millions de dollars. C'est le nerf de la guerre , atteste le directeur général de la Ville de Magog, Jean-François D’Amour.

Si les citoyens sont fins prêts à voir revivre leur quartier, aucun projet officiel de revitalisation n’est officiellement sur la table.