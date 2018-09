On parlait d’une éclosion de légionellose en 2017 avec une concentration de cas. On parlait à ce moment-là de neuf cas , explique la directrice de Santé publique, Mélissa Généreux. Relativement tranquille depuis, la maladie a recommencé à inquiéter les autorités en septembre. On a eu deux autres nouveaux cas, donc quatre cas déjà pour l’année 2018, ce qui ressort franchement de l’ordinaire , note-t-elle.

La Santé publique se voit donc forcée de reprendre son enquête là où elle l’avait laissée. En 2017, la source à l’origine de l’éclosion n’a pu être trouvée.

Ce qui nous questionne surtout d’un point de vue de santé publique, c’est le fait d’avoir quatre nouveaux cas dont le seul lien apparent en ce moment est le fait qu’ils habitent à Granby ou ont été dans des zones très fréquentées à Granby , résume Mélissa Généreux.

On ne réussit pas à faire de lien avec une source d’exposition comme une tour de refroidissement à l’eau, par exemple, malgré toutes nos recherches. Mélissa Généreux, directrice Santé publique CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Réouverture de l'enquête

Dans le cadre de son enquête, la Santé publique examinera de nouveau les sources d’exposition potentielles, dont les tours de refroidissement à l’eau, les fontaines d’eau et les brumisateurs dans les épiceries.

Il y a différentes sources qui sont bien documentées et pour chacune de ces sources-là, on doit faire le tour et faire différents tests pour s’assure qu’elles ne sont pas contaminées à la légionelle , poursuit la directrice.

En attendant, la Santé publique ne sait pas si elle pourra réussir à éviter d’autres décès. On sait que la légionellose, c’est une maladie qui peut être mortelle dans certains cas. Ça fait partie des statistiques , mentionne Mélissa Généreux.

Néanmoins, une note a été envoyée vendredi dernier pour tenir les médecins au courant de ces récents cas. Si le médecin ne fait pas de recherche spécifique, on va simplement conclure à une pneunomie , note-t-elle.