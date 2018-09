L’ancien membre du CCAF pour la région de Regina, Jean de Dieu Ndayahundwa, dit avoir reçu un appel du directeur général de la Direction des affaires francophones (DAF), Charles-Henri Warren, le 29 novembre 2017.

Ce dernier aurait alors demandé à M. Ndayahundwa de se retirer du CCAF en raison de son implication dans le recours judiciaire intenté par le Collectif des parents inquiets et préoccupés (CPIP).

Ce recours, adressé au Conseil scolaire fransaskois (CSF) et au gouvernement de la Saskatchewan, visait l’obtention d’une deuxième école élémentaire francophone à Regina.

La Direction des affaires francophones a confirmé que M. Ndayahundwa ne fait plus partie du CCAF depuis novembre 2017.

« M. Ndayahundwa se trouvait dans une situation où, d'un côté, il conseillait le gouvernement en affaires francophones et, de l'autre, il poursuivait le gouvernement. Pour le gouvernement, ces deux positions n'étaient pas compatibles » a déclaré par écrit le directeur général de la DAF, Charles-Henri Warren.

Jean de Dieu Ndayahundwa affirme s’être plié, sans broncher, à la volonté du gouvernement.

« En déposant le recours judiciaire au nom du Collectif des parents inquiets et préoccupés, je m’attendais quand même à ce qu’il y ait des tentatives de représailles à gauche et à droite. À ce niveau, j’ai accepté volontiers de quitter le comité », dit-il.

Toujours pas remplacé

Encore à ce jour, M. Ndayahundwa ne s’oppose pas à la décision du gouvernement. Ce qu’il dénonce, par contre, c’est que son siège soit demeuré vacant pendant près d’un an.

On n’a pas voulu remplacer mon poste au sein du comité. C’est comme si l'on mettait de côté toute la participation des gens de Regina. Jean de Dieu Ndayahundwa, ancien membre du CCAF

Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, souhaite d’abord prendre connaissance du dossier avant de confirmer que le poste laissé vacant par le départ de M. Ndayahundwa sera bel et bien pourvu.

« Je vais vouloir m’informer sur le dossier, puis vérifier si, vraiment, on a besoin de remplacer sa candidature. [Si c’est le cas], on va vouloir faire dans les plus brefs délais », dit-il.

Processus de nomination

La nomination d’un membre au Comité consultatif en matière d’affaires francophones revient ultimement au gouvernement.

L’ACF peut recommander des candidats potentiels au bureau de la Direction des affaires francophones, ainsi qu’au bureau de la secrétaire provinciale, mais, c’est le gouvernement qui a le dernier mot, puisque c’est lui qui procède aux nominations.

À l’heure actuelle, cinq personnes siègent au CCAF. Le président de l’ACF est nommé d’office au sein du comité.