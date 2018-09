Structures métalliques endommagées, pièces de porcelaine éclatées, transformateurs qui ont explosé... Le bilan des dégâts à ce poste d'électricité d'Hydro One est bien sombre.

Je travaille pour Hydro One depuis 17 ans. Je n’ai jamais vu autant de dommage concentré en un même poste électrique , remarque le vice-président de la transmission chez Hydro One, Andrew Spencer.

Au plus fort de la crise, la moitié de la ville d’Ottawa a été plongée dans le noir pendant au moins 48 heures.

Comme c’est là, on a perdu beaucoup d’isolateurs, de disjoncteurs. Nos transformateurs ont eu beaucoup de dommages , explique Dean Egan, gestionnaire chez Hydro One.

Des travailleurs sont à pied d’œuvre pour remettre la station à neuf.

Une situation précaire

Pour alimenter les clients qui dépendent du poste de Merivale, Hydro One a dû le contourner pour aller chercher du courant en provenance d’un autre poste à l’est d’Ottawa.

Cette stratégie fonctionne toujours une semaine plus tard, mais les techniciens se croisent les doigts en espérant que le ciel ne se déchaîne pas à nouveau prochainement.

Comme c’est là, on continue à faire des réparations pour renforcer notre haute tension , souligne M. Egan. C’est très fragile .

Le gouvernement ontarien, lui, a tenu à saluer le travail accompli sur le terrain. C’est le ciel le plus sombre que nous ayons vu sur la ville. Mais on voit la lumière au bout du tunnel : ce sont nos travailleurs et les premiers répondants , indique la ministre Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires de l’Ontario, Lisa McLeod.

Avec les informations de Martin Robert