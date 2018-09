Pour les intervenants en centres de prévention des surdoses, l'instabilité dans laquelle ils vivent depuis plusieurs mois ne leur permet pas d'offrir leurs services avec confiance.

Certains craignent de non seulement perdre leur emploi, mais surtout de ne pas pouvoir offrir leurs services aux gens qui en ont besoin.

« C'est évidemment un soulagement de ne pas fermer nos portes dans l'immédiat. Nous nous attendions au pire. On pensait qu'on allait couper les services des centres, mais ça ne règle pas l'instabilité de notre situation », dit Jen Ko, une intervenante dans un centre de prévention des surdoses à Toronto.

Selon Jen Ko, une intervenante en centre de prévention à Toronto, des vies seront perdues si ces établissements ferment leurs portes. Photo : Radio-Canada

À ce jour, il existe huit centres de prévention des surdoses à travers la province dont quatre à Toronto.

Comme Jen Ko, Liam Michaud, un intervenant et membre de la Société de prévention des surdoses de Toronto, est soulagé que les centres de prévention des surdoses ne doivent pas fermer leurs portes immédiatement.

« On a besoin de l'ouverture immédiate des trois sites qui ont été bloquées [par la province] et les cinq [soumissions] qui sont en cours. On demande également au gouvernement fédéral d'intervenir pour assurer la stabilité de ces centres au niveau des subventions, parce qu'on ne sait toujours pas ce qui va se passer au niveau provincial », dit Liam Michaud.

Liam Michaud de la Société de prévention des surdoses de Toronto Photo : Radio-Canada/Myriam Eddahia

Toutefois, il croit qu'une stratégie à plus long terme est nécessaire. Selon lui, celle-ci passe par l'ouverture de plus de centres de prévention des surdoses.

Le temps file

« C’est un énorme fardeau sur la communauté en ce moment. Les gens autour de nous sont en deuil constant à cause des pertes [de vies] à répétition », dit M. Michaud.

« Pendant ce temps, on reste dans l'incertitude », dit Mme Ko.

Mme Elliott présentera ses recommandations au premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui décidera du sort des centres de prévention des surdoses.