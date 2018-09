Les participants sont partis d'Ottawa le 2 septembre dernier et ont rejoint Québec aujourd'hui pour réclamer plus de logements sociaux.

Une délégation de l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue (ALOCAT) était présente à Québec.

Pour le coordonnateur Bruce Gervais, il était important d'être à la marche pour représenter la région et espère que le message est passé.

Il n'écarte pas un retourner dans la rue si les politiciens ne prennent pas de décisions pour construire des logements sociaux.

Marcher 560 km entre Ottawa et Québec et ne pas être entendu, ça laisse la classe politique qui va se faire élire demain se définir elle-même. Bruce Gervais

Si on n'a pas été entendu, c'est parce qu'on a fait la sourde oreille, si on a fait la sourde oreille, certainement que nous serons encore dans la rue après les élections pour faire incessamment entendre le même message, créer des logements sociaux ça fonctionne et c'est le meilleur outil pour lutter contre la pauvreté , dit-il.

Il estime qu'il y a un besoin criant pour des logements sociaux dans la région.