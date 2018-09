Dans un communiqué publié vendredi, les chefs disent ne pas avoir été consultés de façon collective. Ils ont tout de même choisi d'appuyer une soumission de Calgary, après avoir donné une « attention particulière » aux coûts, à l'incidence et aux avantages d'un tel événement.

Trois raisons viennent justifier l'appui des Premières Nations, explique la présidente de l'Association des chefs des Premières Nations du Traité numéro 7, Anne Many Heads.

« La première raison pour dire oui, c'est que nous sommes sur la voie de la réconciliation avec les Canadiens. Ce serait une occasion de bâtir des liens avec le gouvernement, l'industrie et d'autres organismes », dit-elle.

Les deux autres motifs sont l'héritage et l'opportunité, précise Anne Many Heads.