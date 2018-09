Un texte de Olivier Roy Martin

Chaque région du Québec avait son lieu de rassemblement.

Sur la Côte-Nord, quelques participantes se sont rassemblées à Baie-Comeau pour assister à l'activité animée par l'auteur William Lessard Morin. Il explique que l'objectif de l'organisme Culture pour tous, qui a organisé l'activité à l'échelle provinciale, est de créer de nouveaux liens entre des auteurs qui sont parfois séparés par les distances.

Surtout des milieux plus éloignés comme ici, où l'on connait tout le monde , avoue William Lessard Morin, qui a enseigné quelques années au Cégep de Baie-Comeau. Donc, on est habitué de savoir qui écrit, à qui on peut montrer nos textes. Là, il faut se lancer dans le néant. [...] ça demande d'oser, ça demande d'aller vers l'autre .

De 13h à 15h, William Lessard Morin a proposé aux participantes présentes des ambiances musicales et des images en guise de source d'inspiration. J'ai voulu inspirer les gens avec ce qui m'inspire moi , explique-t-il. Donc on retrouve sur le site web que j'ai créé une douzaine de pages différentes. Par exemple, ça peut être un danseur contemporain[....] ça peut être un pianiste .

De la poésie en moins de 280 caractères

L'activité a aidé l'enseignante en littérature au Cégep de Baie-Comeau, Josianne Dubé, à se changer les idées. C'est une activité qui est libératrice, qui permet de s'exprimer d'une autre façon qu'on le ferait normalement aussi , dit-elle.

Les 280 caractères qu'elle peut publier sur Twitter ne représentent pas une limite pour elle. Ça permet d'évoquer quelque chose sans avoir à l'expliquer et à le justifier très longtemps , ajoute-t-elle. Ça participe à l'esprit très libre de l'événement .

Des activités similaires avaient lieu à Mont-Joli et à Percé simultanément.