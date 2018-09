« Nous avons des citrouilles à sculpter, des gourdes, des citrouilles à cuisiner, des citrouilles cultivées pour leurs graines, nous avons un peu de tout », lance Richard Wiebe, le copropriétaire de RJW Acres.

La ferme d’autocueillette de fraises de M. Wiebe et sa femme, Jodie Lynn Wiebe, se trouve à Dugald, à 30 minutes de Winnipeg. Le couple a décidé de se lancer dans la culturede citrouilles sur un coup de tête. « On s’est dit que c’est amusant de faire pousser des citrouilles, essayons-le », lance M. Weibe.

Leur ferme produit maintenant 25 000 cucurbitacées par année, que le couple récolte seul. « Parfois, quand on a besoin d’aide on enrôle les enfants des voisins », confie le cultivateur de citrouilles. La production est ensuite vendue dans des marchés et sur la ferme.

Une citrouille pas comme les autres

Les citrouilles des Wiebe comptent des espèces des quatre coins de la planète, dont l’une qui pousse uniquement dans leurs champs.

« Une fois, lors de la récolte, on a découvert une citrouille qui était différente de toutes les autres [elle était multicolore et d’une forme unique]. Nos rangées de citrouilles sont plantées de telle manière que des abeilles ont pu transporter le pollen d’une variété de citrouille à l'autre », explique M. Wiebe.

« On trouvait ça pas mal chouette, alors on en a gardé les graines. On les a plantés l’année suivante et on a eu toute sorte de formes et de couleurs. On a baptisé l’espèce "Jodie’s Mix", d’après le nom de ma femme », poursuit-il.