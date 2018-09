Un texte de Lise Millette

Être atteint de cancer en Abitibi-Témiscamingue, c'est parcourir des centaines de kilomètres pour subir un traitement de radiothérapie. Cet exil forcé s'ajoute au stress et à la gamme d'émotions que subissent les personnes atteintes et leurs proches.

C'est sûr que ça nous touche tout particulièrement nous en Abitibi-Témiscamingue parce qu'on n'a pas les services en région. Quand tu reçois un diagnostic de cancer et que tu dois aller en radiothérapie, tu es dirigé à Montréal ou Gatineau , explique Rachelle Roy.

On doit s'exiler pendant un mois ou un mois et demi ce n'est pas évident Rachelle Roy

Rachelle Roy a profité des services de la fondation qui offre de l'hébergement à prix modique.

Se loger à l'hôtel durant toute cette période, ça représente des coûts importants , a mentionné Mme Roy qui a profité de ce service durant quelques jours, à l'Hôtellerie de Gatineau de la Fondation québécoise du cancer.

Samedi, plusieurs personnes ont bravé le froid pour la marche de 5 km du Grand défoulement de Rouyn-Noranda, en solidarité pour les personnes touchées par le cancer. Pour Rachelle Roy cette première implication à la marche trouvait tout son sens cette année.

Chaque fois que je vois un don entrer, ça me touche, parce que j'en ai profité de ces dons-là et maintenant c'est le moment de donner au suivant. Quand tu apprends un diagnostic du cancer, tu reçois une grande vague d'amour. C'est ce qui m'a le plus touché dans ce processus-là , ajoute Rachelle Roy.

Rachelle Roy atteinte du cancer du sein Photo : Radio-Canada/Lise Millette

Alors que plusieurs personnes s'exilent pour un traitement, Corinne Normand a fait le chemin inverse pour manifester son soutien.

On veut vraiment célébrer la vie des personnes atteintes de cancer, mais aussi les proches aidants. Les proches aidants sont très importants et souvent ces personnes passent en dernier parce qu'elles sont là pour supporter la personne, mais elles sont aussi importantes. Alors ce que l'on veut, c'est célébrer le moment présent en fait , a mentionné Corinne Normand.

Outre l'hébergement, la fondation offre aussi des services de massothérapie, d'art-thérapie et de kinésiologie.