« Ça prend détecteurs de drones, des scanneurs corporels. [...] C'est vraiment des outils très efficaces qui permettent une détection pratiquement à 100 % », explique le président régional du syndicat des agents correctionnels du Canada, Frédéric Lebeau.

Le pénitencier a connu une vague de surdoses à certaines drogues, comme le fentanyl ou l'héroïne, dans le dernier mois.

Depuis le début septembre, on a de 7 à 9 overdoses. Frédéric Lebeau, président régional du syndicat des agents correctionnels du Canada

M. Lebeau ajoute que des détenus sont fréquemment réanimés par des agents correctionnels.

« Ça devient un stress, ça devient l'épée de Damoclès, on ne sait jamais ce qu'on va trouver, les agents se sentent en danger. »

Fouilles

Le pénitencier de Donnacona a d'ailleurs été fermé aux visiteurs vendredi et samedi afin de permettre au personnel de procéder à une fouille, à la recherche de drogues dures.

Les agents correctionnels ont passé au peigne fin le pénitencier, secteur par secteur. Salles communes, cellules, rien n'a a été laissé au hasard. Des fouilles à nu ont été réalisées sur certains détenus.

Mais ce genre d'opération n'est pas infaillible, soutient le président du syndicat. « C'est souvent à des endroits malheureusement qu'on ne peut pas fouiller. Les cavités corporelles sont l'endroit de prédilection où les détenus cachent leur drogue. »

C'est pourquoi il souhaite des outils de fouilles plus efficaces. « On n’est pas équipé pour faire face à ça, puis le gouvernement fait la sourde oreille et ne se préoccupe pas de la santé et de la sécurité des détenus et des agents de correction et du personnel. »

D'après les informations de Camille Simard.