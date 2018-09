Un texte de Christine Bureau

Ce sera un match particulier pour le frère et la sœur. C’est vraiment spécial. Ma sœur, elle aime chanter depuis qu’elle est toute jeune. Moi, c’est le hockey , résume Nathaël, qui en est à sa première saison officielle avec le Phoenix.

S’ils vont se croiser samedi sur la glace, c’est d’abord parce que Shanielle a participé aux auditions de La Voix du Phoenix. Arrivée en seconde position, elle chantera l’hymne national pour ouvrir le deuxième match de l’équipe à domicile.

Oui, c’est pour la performance devant tout le monde, mais c’est principalement parce que mon frère est dans l’équipe. Je suis contente pour lui, c’est l’fun. J’ai décidé de m’inscrire au concours pour l’encourager avant sa game , raconte Shanielle.

Fan #1

La jeune fille de 17 ans n’hésite d’ailleurs pas à faire de la route pour son grand frère, qui la devance d’une année seulement.

Même si elle vit encore près de Québec, d’où la famille Roy est originaire, Shanielle fera deux fois l’aller-retour entre Québec et Sherbrooke pour assister aux deux matchs du Phoenix au cours du week-end. Ça fait quand même deux heures et demie de route, mais ça ne me dérange pas , assure-t-elle.

Elle se qualifie d’ailleurs elle-même de fan numéro un de son frère.

Je le suis dans les matchs le plus possible quand je peux. Je suis vraiment fière de lui Shanielle Roy, à propos de son frère Nathaël

Même son de cloche de la part du principal intéressé.

Je suis le fan numéro 1 de ma sœur. Je la suis dans ses concours dans ses spectacles, à l’école, peu importe. Je suis toujours là pour elle Nathaël Rpy, à propos de sa soeur Shanielle

Et à deux heures seulement de sa première performance devant un aussi grand public, comment se sent Shanielle? « Ça va bien pour l’instant », répond-elle sans hésiter. Un sentiment partagé par son grand frère. « Je me sens bien. C’est sûr que c’est toujours l’fun jouer à la maison devant les partisans, surtout quand ta famille peut être là », conclut-il.

Le Phoenix affronte samedi à compter de 16 h les Foreurs de Val-d’Or. Vendredi, le Phoenix l'a emporté 4-1 contre les Remparts de Québec