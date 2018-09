« C'est une histoire que les gens connaissent peu. Il est question ici d'approfondir le récit historique de notre province, » affirme Michael Hawley, un professeur en études religieuses à l'Université Mount Royal de Calgary.

Depuis 15 ans, le professeur Michael Hawley tente de démasquer les premières histoires de la communauté sikh en Alberta. Photo : CBC/Dan McGarvey

La troisième plus grande concentration de sikhs au pays se trouve à Calgary et dans le sud de l'Alberta, explique M. Hawley à l'origine du projet de recherche.

Une histoire compliquée à creuser

Depuis 15 ans, le chercheur feuillette des listes électorales, des vieux bottins téléphoniques, puis des certificats de naissance, de mariage et de décès.

Dans ses recherches, il a découvert notamment les histoires des sikhs arrivés en 1903 dans le Crowsnest Pass, au sud-ouest de l'Alberta. Selon lui, les premiers immigrants de cette communauté étaient surtout des agriculteurs, des mineurs et des charpentiers en bois.

Ces histoires sont souvent difficiles à démasquer, admet Michael Hawley.

Alors qu'il creusait dans les archives d'un musée du Crowsnest Pass, il a trouvé une photo d'un homme baptisé Bishun Singh qui avait travaillé dans la région pendant les années 1920.

Si nous n'avions pas trouvé cette photo où son nom était étiqueté, l'histoire de cette personne aurait disparu. Michael Hawley, professeur en études religieuses à Calgary

Voici la seule photo connue de Bishun Singh, un des premiers pionniers sikh en Alberta. C'est la deuxième personne assise à partir de la gauche — il est vêtu d'une chemise blanche, d'une cravate et de bretelles. Photo : Southern Alberta Sikh History Project

Selon lui, beaucoup d'immigrés de cette époque se coupaient les cheveux courts, évitaient le turban et s'habillaient à l'occidentale. Dans certains il s'agissait d'une tactique pour plus facilement trouver du travail, et dans d'autres cas, on le leur imposait.

Un « cadeau » pour la communauté sikhe

Pour Roop Rai, un sikh résidant à Calgary, la documentation de ces histoires est précieuse.

D'avoir toutes ces ressources sur ma communauté, dans ce pays où j'élève ma fille — c'est extrêmement valorisant. Nous faisons partie du Canada depuis longtemps. Roop Rai, membre de la communauté sikhe à Calgary

Il ajoute que les efforts de Michael Hawley représentent « un cadeau » pour sa fille et pour les prochaines générations.

M. Hawley envisage de rendre publiques, en format numérique, les informations qu'il a recueillies. Pour l'instant, beaucoup sont disponibles sur la page Facebook du Southern Alberta Sikh History Project.