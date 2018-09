La Dre Marlyn Cook n’aurait jamais imaginé être une pionnière, mais son parcours jugé inspirant pour les jeunes Autochtones lui vaudra, le 22 février, un prix Indspire.

« Ça veut dire que quelqu’un a reconnu mon travail pour allier la médecine traditionnelle aux pratiques occidentales… pour moi, c’est significatif », confie la Dre Cook.

Une défricheuse

Née au sein de la Nation crie de Misipawistik, la Dre Marlyn Cook est devenue la première femme autochtone diplômée de la Faculté de médecine de l’Université de l’Alberta en 1987.

En regardant en arrière, elle reconnaît toutefois que son parcours n’a pas été de tout repos.

Embauchée comme infirmière à Winnipeg dans les années 1970, elle soutient avoir subi les frustrations causées par le racisme envers les Autochtones au sein même du système de santé.

Je voulais témoigner et changer les choses dans le système de santé, mais je me sentais muselée en tant que femme, autochtone et infirmière dans le contexte des années 1970. Dre Marlyn Cook, médecin autochtone

Reprendre ses études

C’est l’une de ses collègues, médecin, qui incitera Marlyn Cook à reprendre ses études. « Elle me posait des questions et m’incitait à continuer », se rappelle-t-elle.

Il faudra toutefois attendre la naissance de son fils avant que la Dre Cook retrouve le chemin des classes, après qu’un ami lui ait donné des informations sur un nouveau programme pour les étudiants autochtones.

« C’est comme si on m’avait enfin donné la permission de penser à devenir médecin et c’est ce que j’ai fait, non sans difficultés », confie-t-elle.

Une médecine hybride

À la fin de sa résidence et malgré sa connaissance de la médecine occidentale, la Dre Cook se sentait démunie devant les défis médicaux des Premières Nations.

Elle raconte que même si les gens venaient se faire soigner en ville, ils avaient tôt fait de retrouver les faiblesses de leurs conditions de vie et leur état de santé ne s’améliorait pas à long terme.

La médecin s’est alors lancée dans la pratique d’une médecine hybride entre la science occidentale et la sagesse traditionnelle autochtone.

« En 31 ans de médecine au sein des communautés [autochtones], j’ai vu des gens souffrant des effets du racisme ambiant, du génocide culturel et des pensionnats autochtones s’éloigner de l’alcool et de la drogue grâce aux cérémonies [traditionnelles] », souligne Marlyn Cook.

« Ces cérémonies vous redonnent votre identité, votre estime de soi et une certaine fierté », précise-t-elle, ajoutant que ceux qui y participent s’y sentent « chez eux », en lien avec les traditions de leurs ancêtres.

Elle espère maintenant une meilleure intégration des méthodes traditionnelles des Premières Nations au système de santé manitobain.