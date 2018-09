Jackie et Rick Morris, des résidents du secteur de Stittsville, ont survolé le secteur de Dunrobin, à Ottawa, à bord de leur petit avion, le dimanche 23 septembre 2018. Ils ont capté cette photo des dommages causés par le passage d'une tornade de catégorie EF3, deux jours plus tôt, le vendredi 21 septembre 2018. Photo : ​Gracieuseté de ​Jackie et Rick Morris