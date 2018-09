Les citoyens ont entendu leur lot d’engagements électoraux. Les enjeux ont été nombreux, tout comme les attaques partisanes.

On a beaucoup parlé d’économie, d’immigration, de santé, d’éducation et de transports. Les sujets de l’environnement, de la culture, de la justice et des Autochtones ont été peu abordés. La campagne a aussi connu sa part de distractions et de controverses.

D’ici à la soirée électorale, Radio-Canada vous propose un bilan des principaux moments qui ont marqué les caravanes de chaque formation politique.

Bonne lecture!

Les 39 jours sans contrition de Philippe Couillard

Philippe Couillard a affirmé qu'il se défendrait jusqu'à la dernière seconde de la campagne électorale. Photo : Radio-Canada/Bruno Boutin

Sans jamais renier son bilan, le chef libéral a tenté tout au long de la campagne électorale de s'élever au-dessus de la mêlée, s'efforçant quotidiennement de braquer les projecteurs sur les défis qui attendent le Québec, pénurie de main-d'œuvre en tête. Mais sa caravane portait un poids immense : celui d'un régime au pouvoir de façon presque ininterrompue depuis 15 ans.

>> Lisez le bilan de Jérôme Labbé



L’immigration et des « jobs payants » au cœur de la campagne de François Legault

Durant la campagne, François Legault a dû expliquer à de multiples reprises son plan en matière d'immigration. Photo : Radio-Canada/Mathieu Potvin

Un chèque pour les parents, des « jobs payants », une baisse des taxes scolaires : François Legault voulait cibler son message sur un gain dans « le portefeuille des familles ». Mais ses nombreuses erreurs et approximations concernant ses promesses en matière d'immigration ont marqué sa campagne électorale.

>> Lisez le bilan de Romain Schué



La surprise se fait toujours attendre au Parti québécois

Jean-François Lisée n'a pas hésité à attaquer de front Québec solidaire et sa co-porte-parole Manon Massé. Photo : Radio-Canada/Sébastien Gauvin Blanchet

Le Parti québécois a démarré sur les chapeaux de roue avec son autobus psychédélique et ses publicités axées sur l'humour, mais le ton positif de Jean-François Lisée s'est transformé en attaque frontale au troisième débat des chefs, marquant un tournant dans la campagne du parti de René Lévesque.

>> Lisez le bilan de Julie Marceau



Quand Québec solidaire joue dans la cour des grands

Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois ont visité chacune des régions de la province pour la première fois de l'histoire du jeune parti. Photo : Radio-Canada

La campagne électorale de Québec solidaire a été marquée par une série de premières pour la formation de gauche. Premier autobus, première tournée complète du Québec... Mais aussi premières attaques bien affûtées, jetant le parti et sa co-porte-parole au milieu de la joute politique à laquelle se livrent ceux qui aspirent au pouvoir.

>> Lisez le bilan de Yannick Donahue