S'exprimant lors de l'assemblée générale annuelle de l'ONU, Ri Yong-ho a estimé que la Corée du Nord avait pris des mesures « significatives » pour prouver sa bonne volonté au cours des mois écoulés, citant notamment l'arrêt des essais nucléaires et tests de missiles et le démantèlement du site d'essais nucléaires de Punggye-ri en mai dernier.

« Cependant, nous ne constatons pas de réponse correspondante de la part des États-Unis », a ajouté le chef de la diplomatie nord-coréenne.

Sans confiance envers les États-Unis, nous n'aurons pas moyen de garantir notre sécurité nationale, et dans de telles circonstances, il est hors de question que nous désarmions unilatéralement les premiers. Le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Ri Yong-ho

Ri Yong-ho a de nouveau déploré le fait que Washington rejette une approche graduelle du dossier, en vertu de laquelle la Corée du Nord serait récompensée étape par étape, mais il n'a pas exclu formellement une dénucléarisation unilatérale à terme, contrairement à la position jusqu'ici affichée par Pyongyang.

Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Ri Yong-ho devant l'Assemblée générale des Nations Unies, en 2017. Photo : Reuters/Eduardo Munoz

La Corée du Nord réclame une déclaration de paix formelle pour mettre fin à la guerre de Corée de 1950-1953, mais les États-Unis exigent au préalable l'abandon par Pyongyang de son arsenal nucléaire et refuse également d'assouplir les sanctions internationales contre le régime de Kim Jong-un, malgré les appels en ce sens de la Russie et de la Chine.

« Nous mettre à genoux est une chimère »

« Les États-Unis insistent sur la " dénucléarisation d'abord " et augmentent le niveau de sanctions afin d'atteindre leur objectif de manière coercitive, en s'opposant même à une déclaration de fin de guerre », a observé Ri Yong-ho.

« L'idée que les sanctions puissent nous mettre à genoux est une chimère pour des gens qui ne nous connaissent pas. Mais le problème est que la poursuite des sanctions renforce notre défiance », a poursuivi le ministre nord-coréen.

Ri Yong-ho n'a fait aucune allusion à un deuxième sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump, après celui de Singapour en juin dernier.

Il a au contraire salué les trois rencontres successives de ces derniers mois entre le numéro un nord-coréen et le président sud-coréen Moon Jae-in, en déclarant : « Si la partie prenante à cette question de la dénucléarisation était la Corée du Sud et non les États-Unis, la dénucléarisation de la péninsule coréenne n'aurait pas abouti à une telle impasse. »

Le ton de Ri Yong-ho était cependant nettement plus apaisé qu'il ne l'était l'an dernier, lorsque l'escalade verbale entre Washington et Pyongyang avait atteint des sommets.

Selon Ri Yong-ho, Donald Trump avait alors commis une « faute irréversible » en surnommant Kim Jong-un l’« homme-fusée ».