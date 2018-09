L’inspecteur Lorne Constantinoff faisait partie d’un contingent de cinq policiers canadiens.

Il vivait son quotidien, dit-il, dans ce qui ressemblerait à une prison à sécurité minimale au Canada. Il fallait également se déplacer dans des véhicules blindés.

Sans oublier les attaques de roquettes et qu’à son arrivée en Irak, au mois d’août, il faisait 50 °C.

L'inspecteur Lorne Constantinoff (5e à droite) et ses collègues du contingent policier canadien en Irak Photo : Police de Saskatoon

Son travail, explique Lorne Constantinoff, n’était pas de combattre l’ennemi, mais de s’occuper de ce qui restait des dégâts après les batailles. D’après lui, 90 % des postes de police ont été détruits par la guerre.

Lui et ses collègues ont donc apporté des tentes pour loger les policiers locaux. Ils ont également installé des générateurs électriques, des bureaux et des ordinateurs. Des téléphones, des réservoirs d’eau et du matériel scientifique ont aussi été mis en place.

« [Les policiers] sont mal payés, n’ont pas assez de matériel et sont mal formés », note l’inspecteur.

D’après lui, le travail des policiers canadien est bien vu du gouvernement irakien qui espère s’en inspirer pour renforcer la sécurité de son pays ravagé par la guerre.