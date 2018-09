Un texte de Romain Schué

« Le sondage montre que c’est très serré entre le Parti libéral [PLQ] puis la CAQ. Donc, c’est un peu stressant », a indiqué samedi matin François Legault, en réponse à une question d’une jeune fille, soufflée par un journaliste.

« Je suis fébrile », a ensuite ajouté le chef de la CAQ, au cours d’une mêlée de presse devant un verger à Compton, dans la circonscription de Saint-François en Estrie.

François Legault a martelé le même message, demandant plus d’une douzaine de fois aux Québécois d’aller « voter massivement ». Sinon, a-t-il dit, « il y a un risque qu’il n’y ait pas de changements ». La CAQ est le « seul parti qui peut battre les libéraux », a-t-il ajouté.

Je veux être sûr que les Québécois ne prennent rien pour acquis. Il n’y a rien de gagné. Il faut que les caquistes aillent voter, qu’ils exercent leur devoir. François Legault, chef de la CAQ

Rassemblant un bassin de militants nettement inférieur à celui du Parti québécois (PQ) et du PLQ, la CAQ serait désormais mieux « organisée » qu’en 2014. Ça n’a « rien à voir » avec cette époque, a souligné le chef, en rappelant que son parti a été fondé en 2011.

« On a un budget, on a identifié nos sympathisants avec des numéros de téléphone. Lundi, on va les appeler pour qu’ils aillent voter », a précisé François Legault.

Legault prêt à travailler avec les autres partis

Bien que ses appuis aient baissé au cours des dernières semaines, le chef caquiste juge avoir mené « une bonne campagne ».

« Moi, je suis humain et puis j’essaie de faire de mon mieux, a-t-il dit. Quand je fais des erreurs, je les corrige. Je pense que c’est ce que les Québécois apprécient. Ils veulent avoir quelqu’un qui est humain, qui est authentique, proche d’eux, proche de leurs préoccupations. »

Il a également promis de collaborer avec les autres partis s’il devient premier ministre, tout en rejetant néanmoins la possibilité d’une coalition en cas de gouvernement minoritaire.

« Dans tous les cas, il faut que les partis politiques travaillent plus ensemble, qu’on écoute plus les idées de nos adversaires. C’est ce que les Québécois demandent, a-t-il spécifié. Quand il y aura des bonnes idées, un gouvernement de la CAQ les prendra et leur donnera le crédit. »