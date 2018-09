Un texte d'Alix Villeneuve

Toutes les provinces et les territoires sont représentés , assure Anne Vinet-Roy, la présidente de l’association.

Ces experts viennent partager des trucs et des innovations sur l’enseignement du français qui ont fonctionné. Les participants en profitent également pour faire du réseautage entre différents organismes.

Anne Vinet-Roy est présidente de l'ACELF. Photo : Radio-Canada/Gilles Landry

Comme francophone, on est éparpillé partout au Canada, donc ce n’est pas toujours évident de savoir qu’est-ce qui se fait partout , explique la présidente.

Leur objectif : faire en sorte que les jeunes apprennent le français et continuent d’en faire usage tout au long de leur vie. « Il faut faire déborder la francophonie des murs de l’école », lance Anne Vinet-Roy.

Si les jeunes vivent le français seulement dans les murs de l’école, à ce moment-là c’est limité. Anne Vinet-Roy, présidente de l’ACELF

Délégations de jeunes

Justement, une quarantaine d’adolescents accompagnent les professionnels à Moncton pour interagir sur différents enjeux de la langue chez les jeunes.

Nous, les élèves, on a une perspective très différente que les enseignants, des fois on remarque des choses , précise Magalie Chinchilla Chaput, du Manitoba.

Magalie Chinchilla Chaput, Frédérike Di Battista-Boucher, Farrah Mcgraw et Aidan Auger. Photo : Radio-Canada/Annie Desjardins

Aidan Auger, de l’Ontario souligne qu’en milieu francophone minoritaire, certains jeunes peuvent être gênés de parler le français, qui serait une langue moins attrayante que l’anglais.

On voit plusieurs personnes pour qui ce n’est pas « cool » de parler en français. Aidan Auger, jeune francophone de l’Ontario

C’est vraiment quelque chose que l’on veut changer , ajoute-t-elle ensuite. C’est important de prendre ce que l’on a appris, nous les élèves, et de le réinvestir dans nos propres régions.

Une autre jeune, Farrah Mcgraw du Nouveau-Brunswick, estime qu’il faut aussi réduire la gêne d’avoir développé un certain accent dans sa propre communauté.

L’insécurité linguistique, c’est quelque chose que l’on ressent tous. Des fois on ne se sent pas confortable à parler avec du monde parce que peut-être notre accent est plus anglophone.

Le congrès de l’ACELF se termine samedi.