Des entrepreneurs et des bénévoles se sont notamment rassemblés dans la municipalité de Pontiac pour nettoyer les débris verts.

On fait une corvée de nettoyage pour les résidences touchées par la tornade qui a traversé ce secteur de la municipalité de Pontiac , a indiqué Tom Howard, un pompier volontaire de la communauté qui porte aussi le chapeau de conseiller municipal.

On a des bénévoles ici qui donnent de leur temps et de l’équipement pour nettoyer. L’idée, c’est de nettoyer le plus possible les terrains et les routes. Tom Howard, conseiller municipal et pompier volontaire, Municipalité de Pontiac

Le fait que des bénévoles et des entreprises mettent la main à la pâte après cette rude épreuve le touche. Ça me réjouit que les personnes s’unissent en temps de besoin et qu’ils ne soient pas égoïstes. Ils veulent aider leurs voisins. C’est triste que quelque chose comme ça doive survenir pour que les gens sortent et s’entraident, mais ça me fait chaud au coeur , a-t-il fait valoir.

Il se considère d’ailleurs très chanceux de n’avoir perdu qu’un seul arbre sur son terrain et que sa maison ne soit pas endommagée à la suite de ce phénomène météorologique qui a touché la région la semaine dernière.

C’est le même son de cloche de la part de Leslie-Anne Barber, elle aussi conseillère à la Municipalité de Pontiac. Nous, on était dans la ligne directe de la tornade , s’est-elle souvenue.

Si la dernière semaine a été éprouvante pour elle et sa communauté, la situation commence à revenir à la normale, lentement mais sûrement, un peu partout dans la région.

La conseillère municipale de Pontiac Leslie-Anne Barber contribue à l'effort de nettoyage, plus d'une semaine après les tornades. Photo : Radio-Canada

Dans les 2-3 derniers jours, c’était plus calme parce que les assurances ont commencé à faire leur travail. C’est sûr qu’avant ça il y avait beaucoup de travaux d’urgence, à réparer, à s’assurer que les toits étaient couverts en cas de pluie, etc. Donc là, c’est vraiment la phase de nettoyage qui commence , a-t-elle dit.

C’est comme une montagne pour chaque personne [...] donc, c’est un gros fardeau enlevé de nos épaules. Leslie-Anne Barber, conseillère municipale, Municipalité de Pontiac

On a une équipe de bénévoles professionnels qui sont des travailleurs avec de gros camions, des équipements lourds, les pelles pour ramasser tous les débris verts sur les terrains privés , a décrit Joanne Labadie, mairesse de la Municipalité de Pontiac.

Le quartier Breckenridge dans le secteur de Luskville est un quartier dans une vieille forêt. On a peut-être 1000 arbres qui sont tombés dans le secteur , a affirmé la mairesse, se réjouissant de l’aide qu’a reçue sa municipalité, notamment auprès des entreprises locales.

Du côté d’Ottawa, la Ville a indiqué par voie de communiqué qu’un service de navette était mis en place au cours de la fin de semaine pour transporter les bénévoles qui désirent donner un coup de main pour la phase de nettoyage et de reconstruction.

Les deux terminus de ces navettes sont le Parc-o-bus d'OC Transpo à la promenade Innovation pour prendre la navette jusqu'à l'école secondaire West Carleton, et l'église pentecôtiste Woodvale sur le chemin Greenbank.

Les navettes ramasseront les bénévoles entre 8 h et 18 h. La Ville invite les citoyens qui veulent être bénévoles à prendre les navettes afin de ne pas nuire à la circulation dans le secteur de Dunrobin.

Avec les informations de Yasmine Mehdi