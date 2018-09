Un texte de Boualem Hadjouti

C'est Samedi que prend fin la saison du marché public de Rouyn-Noranda.

L'événement a attiré en moyenne une vingtaine d'exposants depuis son ouverture, ce qui est un succès selon Julie Gauthier.

Près de 7-mille personnes ont également visité le marché dont les retombées sont estimées à près de 250-mille dollars.

Julie Gauthier, responsable du marché public de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

La coordonnatrice croit toutefois qu'il y a moyen d'améliorer les choses avec l'installation d'une structure permanente comme c'est le cas à Val-d'Or et Ville-Marie.

Le conseil d'administration du marché public de Rouyn-Noranda envisage peut-être éventuellement une structure permanente. On est en réflexion par rapport à tout ça. On n'a pas l'emplacement puisque pour le moment c'est embryonnaire. Je pense que ça va augmenter l'achalandage même par jour de pluie, c'est couvert et les gens sont plus à l'aise de venir , dit Julie Gauthier.

Du côté d'Amos, le marché public a fermé jeudi. La 19e saison est qualifiée de succès par la coordonnatrice Danaë Ouellet.

D'après les premières constatations, l'achalandage a augmenté et il y a eu une bonne participation des producteurs qui étaient au nombre de 24 à 25 de partout en région.

Il y a eu une augmentation de l'achalandage cette année reste à calculer si ça s'est transposé en termes de vente, mais ce que je peux vous dire c'est que certains exposants qui m'écrivaient hier pour me dire que le marché public d'Amos avait été le plus gros et le plus beau marché cette année , dit-elle.

Le marché public d'Amos, juste devant la cathédrale Ste-Thérèse d'Avilla Photo : Radio-Canada/Jocelyn Corbeil

Elle souligne au passage le succès de l'initiative lancée en 2015, « À go, on prend soin de nous », auprès de la population.

À Palmarolle, l'achalandage était également au rendez-vous au 5e marché public la municipalité qui a attiré en moyenne 10 exposants.

La responsable Line Bégin croit par contre qu'il y a eu moins de revenus pour les fermiers.

On est en train d'évaluer ça pour améliorer les choses. On est en train de regarder les possibilités de financement pour donner un petit coup de barre à notre marché public pour que ça avance. On a la SADC qui nous a aidés cette année [... ] Alors ça a été une bonne chose puis comme le site que la fabrique de Palmarolle nous a prêté, est-ce que [il] est encore adéquat, on se le demande, beaucoup de questions qu'on se pose pour continuer sur l'élan sur lequel on est parti , mentionne Line Bégin.

Le marché public de Ville-Marie Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Du côté de Ville-Marie, le président du marché public tire aussi un bilan positif cette année.

Il y a eu en moyenne 8 exposants au marché qui a attiré beaucoup de monde, ce qui rassure Richard Dessureault. Il croit toutefois qu'il faut séduire de nouveaux exposants.

Dans le passé, c'était difficile d'attirer des exposants de l'extérieur parce que nos revenus financiers étaient inférieurs à la moyenne des autres marchés. Richard Dessureault

Je dirais que là ça pourrait être intéressant dans les prochaines années pour quelques entreprises de venir exposer et tester le marché du Témiscamingue. Le challenge aussi c'est de réussir à augmenter le nombre de nos entreprises même si elles sont locales tous les ans, parce que tous les ans, on perd quelques membres et on gagne des membres, mais la balance est [toujours] positive , dit-il.

Le marché public de Val-d'Or doit fermer le 14 octobre.