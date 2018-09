Un texte de Yannick Donahue

QS a lancé « la plus grosse campagne de son histoire ». Il a pu compter pour la première fois sur un autobus de campagne, ce qui lui a permis de visiter toutes les régions du Québec, de la Gaspésie à l’Abitibi en passant par le Saguenay.

Le parti, qui comptait trois députés élus sur l'île de Montréal à la dissolution de l'Assemblée nationale, a fait savoir dès le départ que l'objectif était d'effectuer une percée en dehors de la métropole.

La formation a réussi à briser cette image de parti uniquement montréalais. À preuve, elle a tenu son plus grand rassemblement de la campagne le 15 septembre dernier au Terminal de croisière de Québec, où près d'un millier de militants étaient présents.

Gabriel Nadeau-Dubois est accompagné de Catherine Dorion et Sol Zanetti, deux candidats de la région de Québec qui pourraient permettre à la formation d'effectuer une percée. Photo : Radio-Canada

Cet engouement a donné un élan à la campagne solidaire et pourrait bien se traduire par l'élection de plus de candidats lundi. Mais cette montée en popularité vient également avec son lot d'inconvénients.

Mêlée dans ses langues

À peine déclenchée, la campagne de QS a été touchée par une polémique. Le parti de gauche a écrit sur son compte Twitter que « l’anglais est une langue officielle du Québec et du Canada », contredisant la Charte de la langue française.

La controverse a pris de l'ampleur lorsque Manon Massé a réitéré ces propos lors d’un point de presse : « Actuellement, puisque nous sommes encore dans le Canada, l'anglais est une langue officielle au Québec », a-t-elle dit en français. Ses adversaires ont sauté sur l'occasion pour dénoncer son manque de connaissances et questionner la véritable nature souverainiste du parti.

Plaidant l'erreur, elle a rectifié le tir sur le statut de l’anglais au Québec. « Pour être claire par rapport à ma réponse à une question posée en anglais, le Canada a pour langues officielles le français et l'anglais. L'unique langue officielle du Québec est le français », a-t-elle dit.

Mais cette bourde était une sorte de présage aux autres maladresses que la co-porte-parole allait commettre dans la langue du regretté Leonard Cohen.

Avoir le courage d'aller chercher des revenus

Québec solidaire a dévoilé son cadre financier en deux temps, d'abord les revenus, puis les dépenses. À ce dernier chapitre, on note la gratuité scolaire, une hausse considérable de l’aide sociale et une assurance dentaire pour tous, des engagements de plus de 12 milliards de dollars.

Le tout sans créer de déficit. Le secret? Avoir le courage d'aller chercher l'argent pour financer ces mesures là où il se trouve, martèle Manon Massé.

Le parti propose ainsi une réforme de la fiscalité, une réforme de fond en comble du régime d’assurance médicaments, la renégociation de l’entente avec les médecins spécialistes, l'augmentation du taux d’imposition des grandes entreprises et les redevances versées par les compagnies exploitant les ressources naturelles.

Dans le cadre de son Plan de transition énergétique, le parti a aussi annoncé qu'il affecterait tous les versements au Fonds des générations, soit 12,5 milliards de dollars, à la lutte contre les changements climatiques.

Des mesures considérées radicales par Jean-François Lisée, qui a laissé entrevoir son agacement au fur et à mesure que les sondages indiquaient une poussée de la formation de gauche.

Qui tire les ficelles?

Jean-François Lisée observe Manon Massé pendant un des débats de la campagne électorale 2018 Photo : La Presse canadienne/Allan McInnis

Jean-François Lisée a fini par attaquer Manon Massé de front lors du dernier débat des chefs. « Qui tire les ficelles chez Québec solidaire? », lui a-t-il lancé, interrompant un échange qui devait porter sur la santé.

Cette ligne d'attaque du chef péquiste, qui a laissé Mme Massé perplexe, n’est pas passée inaperçue. Le lendemain, le secrétaire général du parti, Gaétan Châteauneuf, rencontrait les médias et se dissociait des prétentions de M. Lisée en affirmant que les co-porte-parole sont les vrais chefs.

M. Lisée est revenu à la charge en accusant QS d’avoir bénéficié d’une partie gratuite (free ride) de la part des médias depuis le début de la campagne. Mme Massé a refusé de jeter les gants à son tour. Du « lançage de bouette », la « population haït ça », a-t-elle dit dans un français de « gens ordinaires », qui a d'ailleurs été vivement critiqué par Gilles Duceppe.

Le chef du PQ a continué de s'en prendre à Québec solidaire, qualifiant la formation d'« anticapitaliste » et de « dogmatique ». Il a même laissé entendre que la formation avait un programme caché et manipulait les électeurs.

Manon Massé a alors effectué une autre bourde en affirmant, en anglais, que son parti était marxiste. Elle a ensuite dû rectifier le tir et, cette fois, l'excuse de la langue n'a pas convaincu les électeurs. La multiplication de ces attaques a montré que QS, même s'il ne peut espérer prendre le pouvoir le 1er octobre, joue désormais dans la cour des grands.