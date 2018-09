Le discours du Canada prévu samedi sera finalement prononcé lundi. Il est fort probable que ce ne soit pas Mme Freeland qui prenne alors la parole.

Mme Freeland avait été choisie pour remplacer le premier ministre Justin Trudeau, parce qu'il prononçait déjà un discours au Sommet sur la paix plus tôt dans la semaine. Justin Trudeau s’est adressé à l’Assemblée générale deux fois au cours des trois dernières années.

Vendredi, le ministre mexicain de l’Économie, Ildefonso Guajardo, avait créé la surprise en choisissant de ne pas présenter le texte de l’accord bilatéral entre son pays et les États-Unis, contrairement à ce qui était prévu. L'objectif avoué de cette décision était d’offrir au Canada et à son voisin du Sud le temps de s’entendre avant dimanche.

Dans les prochaines 48 heures, nous saurons si nous allons vers un texte trilatéral. Ildefonso Guajardo, ministre mexicain de l’Économie

Les discussions entre le Canada et les États-Unis se poursuivent donc de plus belle pendant la fin de semaine, et ce, malgré la douche froide jetée sur les négociateurs par les commentaires acerbes du président Donald Trump lancés il y a quelques jours pendant une de ses rares conférences de presse.

L’administration Trump souhaite présenter au Sénat un texte sur un accord de libre-échange, avec ou sans le Canada, au plus tard le 1er octobre, ce qui enclencherait un processus de ratification 60 jours plus tard.

Malgré la volte-face de son ministre de l’Économie, le président élu du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, qui entrera en fonction le 1er décembre, a assuré que l’accord auquel son pays est arrivé avec les États-Unis en août ne serait pas rouvert ni modifié.

Avec les informations de Melissa Kent