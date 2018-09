Un texte de Julie Marceau

Les élections n’étaient pas officiellement déclenchées que le parti avait déjà frappé les esprits avec ses boîtes à lunch.

Sur l’autobus coloré du PQ, on peut lire : « Vous n’avez encore rien vu », suivi du slogan « Sérieusement », avertissant les électeurs que des surprises sont à venir…

Le PQ a présenté un autobus de campagne très coloré. Photo : Radio-Canada/Camille Simard

Quelques jours plus tard, une autre annonce coup de poing : le « Tinder » du covoiturage, une application mobile qui mettrait en lien les usagers de la route, le deuxième volet du « Grand déblocage ».

Le 5 septembre, avec un facteur humidex frôlant 40 dans certaines régions du Québec, le PQ inscrit un autre but au match électoral, annonçant la climatisation de tous les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et hôpitaux, d'ici l'été 2019.

Mais après les familles et les aînés, la pièce maîtresse est encore à venir : le « virage vert » du PQ.

Le Parti québécois a dévoilé son plan en environnement, un enjeu oublié de la campagne, selon de nombreux électeurs. Photo : Radio-Canada/Bruno Giguère

L’annonce du 10 septembre est de taille : loi « antidéficit climatique », électrification de véhicules, création d’un nouveau ministère du Climat, de l'Environnement et de l'Énergie. Le PQ promet un premier vrai « budget vert » au Québec.

Mais « l’humour noir » de Michelle Blanc vient rapidement ennuager cette importante « journée verte ».

La veille, le parti a dévoilé une lettre de l’organisation de défense de droits des Juifs B’nai Brith qui demande le retrait de Mme Blanc, en raison d’une vieille blague de la candidate. « Merde, j’ai oublié de fêter l’anniversaire de Hitler la semaine dernière! », avait déclaré Michelle Blanc en 2011.

Alors que Philippe Couillard l’accuse d’avoir franchi une « ligne rouge », Jean-François Lisée défend sa candidate dans Mercier. « Je défends l’humour noir, je défends la liberté d’expression », dit-il.

Trois jours plus tard, l'affaire est déjà loin dans la sphère médiatique. C’est le premier débat des chefs. Les projecteurs sont braqués sur le seul cadre financier non déposé : celui du Parti québécois.

Déposer un programme de cette ampleur le jour même du grand rendez-vous est un coup audacieux de l’équipe de Jean-François Lisée.

Jean-François Lisée a déposé son cadre financier le matin du « Grand débat des chefs » de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

La stratégie fonctionne. Le PQ occupe la scène médiatique. Les autres partis sont en mode « pause ».

C’est aussi le seul cadre financier basé sur les prévisions du ministère des Finances dans son rapport préélectoral. Pas de croissance économique gonflée ni de dépenses astronomiques. Le PQ veut gagner la bataille de la « crédibilité ».

Au lendemain du premier débat des chefs, plusieurs analystes louangent la performance de Jean-François Lisée, certains le donnant même « gagnant ». Jean-François Lisée fait également bonne figure lors du débat en anglais.

Le troisième débat : un point tournant pour le PQ

Mais au troisième débat, l’attaque frontale du chef péquiste contre Manon Massé surprend tout le monde, y compris… son propre entourage.

Dès les premières minutes, Jean-François Lisée interrompt un échange portant sur la santé pour questionner la co-porte-parole de Québec solidaire (QS).

Jean-François Lisée a questionné Manon Massé sur son véritable rôle de chef comme co-porte-parole à Québec solidaire. Photo : TVA

« Moi, je dis, ma mère est féministe et a toujours demandé à ce qu’on soit traité à égalité. On est d’accord? […] Ici, c’est le débat des chefs », a-t-il assuré.

« Vous êtes la co-porte-parole, vous n’êtes pas le chef de Québec solidaire. Qui est le chef de Québec solidaire et pourquoi il n’est pas au débat des chefs? », demande le chef péquiste.

Ce soir-là, la déception est palpable dans l’équipe du PQ. Des membres de son entourage sont déçus de ne pas avoir été consultés. Une semaine plus tard, en Abitibi, le chef admet à demi-mot que cette sortie n'a pas fait l'unanimité au sein du parti.

Après des jours d'attaques très dures sur la formation de gauche, Lisée adoucit finalement le ton contre QS, invitant tous les électeurs à se joindre au parti du « rassemblement », le seul capable de « battre les libéraux ».

« Cette élection est une boîte à surprises et on pense que la surprise c’est nous », a répété plusieurs fois Jean-François Lisée au cours de la campagne.

Des centaines de militants étaient réunis vendredi soir au spectacle de fin de campagne du Parti québécois au théâtre Le National à Montréal. Photo : Radio-Canada/Julie Marceau

Vendredi soir, lors du spectacle de fin de campagne du parti, au théâtre Le National à Montréal, le chef a invité tous les militants à « visualiser » la victoire d’un futur gouvernement péquiste.

Pour y arriver, il faudra effectivement, pour reprendre les propres mots de Jean-François Lisée, une « surprise » le 1er octobre.