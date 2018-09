Des milliers d'activités gratuites, ateliers, démonstrations, parcours et prestations en tous genres, sont offertes aux Québécois, et elles sont détaillées sur le site web de l'événement. Elles se tiennent sous la thématique des mots, fil conducteur de la programmation.

Des activités pour tous les goûts

L'une de ces activités est organisée par le Musée maritime de Charlevoix à Saint-Joseph-de-la-Rive, qui offre notamment une rencontre avec l'écrivaine Kim Thúy. Ariane Cipriani parle de cette activité.

À quelques centaines de kilomètres de là, au Centre-du-Québec, Saint-Pie-de-Guire accueille la poète Hélène Leclerc dans le parc de sculptures Essarts afin de faire la lecture de quelques-uns de ses poèmes mêlés à d'autres œuvres.

À Laval, le 9e rassemblement pour l'art haïtien réunira une vingtaine d'artistes en arts visuels et des écrivains d'origines diverses et variées qui présenteront leurs œuvres à partir de 10 h au Pavillon du Bois Papineau.

À Montréal au Ausgang Plaza, sur la rue Saint-Hubert, la photographie sera à l'honneur, mais d'un modèle moderne. Organisé par le Festival du nouveau cinéma, l'atelier : votre portrait GIF à emporter permet de se faire photographier par un directeur photo émergent dans un éclairage de son cru, le temps de prendre une série de photos. Différents accessoires seront disponibles pour créer des effets lumineux ou optiques. Les participants seront ensuite guidés dans l’assemblage des photos pour créer un portrait GIF final qui sera envoyé par courriel. L’atelier durera 15 minutes par participant ou groupe de participants.

Toutes les activités sont sur le site des Journées de la culture, classées par date et par région.

L'an dernier, plus de 230 000 personnes ont répondu à l'invitation.

Les Journées de la culture sont orchestrées par Culture pour tous, organisme qui s'est donné pour mission de contribuer à faire reconnaître les arts et la culture comme dimensions essentielles du développement individuel et collectif en favorisant la participation des citoyens à la vie culturelle.

Un égoportrait avec une vedette à Radio-Canada?

Par ailleurs, une quarantaine d'activités sont offertes ce dimanche 30 septembre lors des portes ouvertes de la Maison de Radio-Canada de 10 h à 15 h.

Les comédiens des séries les plus populaires comme District 31, Unité 9, Ruptures, Faits divers et Les Simone seront présents. Les téléspectateurs pourront prendre un égoportrait avec Charlotte Legault, Cynthia Wu Maheux, Jeff Boudreault, Patrick Labbé, Sébastien Delorme, Guylaine Tremblay, Sophie Prégent, Catherine De Sève, Rachel Gratton, Sylvie Potvin et Tommy Joubert.

André Robitaille et Charles Tisseyre Photo : Radio-Canada/Mathieu Valiquette

Les animateurs de plusieurs émissions feront une apparition à divers moments de la journée : Charles Tisseyre de Découverte, Denis Gagné et Johanne Despins de L'épicerie, André Robitaille d'Entrée principale et Marina Orsini.

Les visiteurs pourront aussi assister à l'enregistrement de trois émissions d'ICI Première : Pas tous en même temps, une émission culturelle animée par Karyne Lefebvre, Moteur de recherche, avec le spécialiste techno Matthieu Dugal, et Pouvez-vous répéter la question, menée par Pierre Brassard, qui sera pour l’occasion entouré de collègues animateurs d’ICI Première.