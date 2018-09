Outre les Îles-de-la-Madeleine, six régions ont participé cette année à ce mouvement qui vise à sensibiliser les consommateurs à l’importance de manger des produits de leur région et à encourager les producteurs locaux.

Régions participantes :



Les Laurentides,

L’Outaouais,

L’Estrie,

La Côte-Nord,

Le Bas-Saint-Laurent

La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

En 2015, ils étaient deux : Simon Beaubien , directeur général du Bon goût frais des Îles et sa conjointe. L'année suivante, ils étaient quatre. Trois ans plus tard, ils ont été quelque 8000 consommateurs à tenter l’expérience pour le mois entier ou quelques jours.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Simon Beaubien reconnait que cela demande une certaine planification, mais incite à la découverte. Par contre, il croit que c'est un prétexte pour les gens de se casser la tête et d'observer ce qu'il y a près de chez eux.

Relever le Défi 100% local, c'est se nourrir uniquement de produits du terroir. Photo : Vincent Beaubien

C’est ce qu’a fait cette année, pour la première fois, la famille Dallaire-Hennion des Îles-de-la-Madeleine.

Pour Gabrielle Dallaire, participer au défi est aussi une question de conviction. « On se rend compte que c'est possible, aux Îles, il y a tout ce qu'il faut en fromage, en légumes, en champignons, en viande. On peut vraiment aller chercher tout ce qu'il faut pour bien s'alimenter pendant un mois », commente Gabrielle Dallaire.

Cliquer ici pour écouter Manger local, les conseils du chef Yannick Ouellet à l'émission Bon pied, bonne heure

En faisant le choix des produits locaux, les consommateurs assurent la vitalité des producteurs de leur coin de pays, selon le propriétaire du Fumoir d'Antan, Benoît Arseneau. Il y a toute la valeur économique que ça amène d'acheter chez nous, ça vaut le coût, croit M. Arseneau, de donner un coup de main aux producteurs pour rentabiliser leurs entreprises.

Le défi permet aussi de découvrir des passionnés comme l’apiculteur, Jules Arseneau, propriétaire de Miel en mer Pour moi, dit-il, c'est une fierté au départ, de travailler avec les produits locaux. On est dans le terroir, on parle du miel, de l'hydromel avec de l'aronia. On parle des canneberges, de la cueillette dans les milieux dunaires.

L’archipel compte une quarantaine de producteurs et de transformateurs.

D'après un reportage de Martin Toulgoat