Un texte de Jérôme Labbé

« On fait tous des erreurs », a admis vendredi Philippe Couillard; c'est le plus loin qu'il sera allé en matière d'acte de contrition en cinq semaines de campagne.

Malgré les aléas de l’actualité, l’équipe du premier ministre sortant est restée fidèle à son plan de match tout au long de la campagne électorale, à quelques exceptions près : lors du front commun de tous les partis politiques pour défendre la gestion de l’offre au siège de l’UPA, le 31 août, et après le passage d’une tornade destructrice à Gatineau, le 22 septembre – deux événements qui ont eu pour effet d’écarter momentanément la partisanerie inhérente au jeu politique.

Or, les intentions de vote n’ont pas bougé d’un poil – ou si peu – depuis la dissolution de l’Assemblée nationale, le 23 août dernier. Dominant chez les anglophones et les allophones, le PLQ demeure très impopulaire chez les francophones. Résultat : les sondeurs continuent de prédire que les libéraux recueilleront un peu moins du tiers des votes, lundi.

Mais quelle sera la question de l’urne? L’immigration? L’économie? Philippe Couillard a évoqué les deux scénarios en cours de campagne. Car selon lui, les deux sujets sont intimement liés.

Philippe Couillard a visité vendredi matin l'usine de Ventilation C.F., une entreprise de Québec à la recherche d'employés. Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

Éducation, participation, automatisation, immigration : tel un mantra, le chef libéral a répété partout – de Québec à Val-d’Or, en passant par Montréal – son plan pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre, la plus importante menace économique qui pèse sur le Québec, selon lui.

François Legault ne prend pas la juste mesure du problème, ajoute-t-il chaque fois, dépeignant le chef caquiste comme un homme à la limite de l’incompétence, qui évite les questions difficiles des journalistes qui l’accompagnent.

Le ton entre les deux hommes a d’ailleurs monté d’un cran, en fin de campagne, lorsque M. Legault a laissé entendre que son adversaire libéral détenait des actifs cachés à l’étranger. La sortie du chef caquiste lui a même valu une plainte en bonne et due forme à l’Ordre des comptables professionnels agréés de la part du député d’arrière-ban Jean Habel, pourtant réputé pour sa gentillesse.

Car les candidats libéraux n’ont pas eu peur de se mouiller, ces dernières semaines, avec chaque fois la même cible : la Coalition avenir Québec (CAQ). Marwah Rizqy et Christine St-Pierre ont dénoncé le « féminisme de façade » de François Legault; Carlos Leitao et Dominique Anglade ont discrédité le cadre financier de la CAQ; Gaétan Barrette a soulevé le manque d’éthique de Christian Dubé; etc.

Gertrude Bourdon a été désignée tôt dans la campagne comme la future ministre de la Santé d'un nouveau gouvernement Couillard. Photo : Radio-Canada/Dany Pilote

D’autres ont carrément fait parler d’eux pour les mauvaises raisons : Gertrude Bourdon (Jean-Lesage), qui a avoué avoir « magasiné » ses allégeances politiques et qui a enfreint les règles électorales en souhaitant joyeux anniversaire à ses électeurs; Mohammed Barhonne (Taillon), qui a accusé la CAQ de vouloir procéder à un « nettoyage de l’immigration »; George Tsantrizos (Laurier-Dorion), l’ancien bras droit de Gerry Sklavounos, qui a tout fait pour éviter les médias nationaux; Nadine Riopel (Labelle), qui a admis que son parti n’avait que des « pacotilles » à offrir aux aînés de sa circonscription; et bien sûr Guy Ouellette (Chomedey), soupçonné d’avoir divulgué des informations sensibles à l’opposition dans les dernières années.

Ces controverses n’ont toutefois jamais atteint l’ampleur de celle entourant « l’épicerie à 75 $ ». Estimant qu’il soit possible, avec un tel budget, de nourrir une famille de trois personnes, le chef libéral s’est vite fait accoler l’étiquette du politicien « déconnecté » de la réalité, allant même jusqu’à faire la manchette en France et au Royaume-Uni. Il a mis des jours à tenter de s’en défaire, insistant tant bien que mal sur le fait qu’il connaissait « personnellement » des gens ne pouvant pas débourser davantage pour manger. Refusant de s’excuser, Philippe Couillard a préféré insister sur son plan de lutte contre la pauvreté.

Même chose pour les compressions budgétaires imposées par son gouvernement après son élection, en 2014. Selon le chef libéral, il aurait peut-être fallu « mieux expliquer » la nécessité de gérer les finances publiques de façon serrée afin que le gouvernement retrouve la capacité de faire des choix.

M. Couillard passera la soirée électorale chez lui, à Saint-Félicien, dans la circonscription de Roberval. N'envisageant aucun autre scénario que la victoire, le chef libéral a toujours refusé net de promettre qu’il terminera son mandat de député s'il est élu dans l'opposition, lundi.