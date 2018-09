« Je suis profondément attristé par les rapports indiquant que sept Palestiniens, dont deux enfants, ont été tués, et des centaines d'autres blessés, par les forces de sécurité israéliennes pendant des manifestations dans la bande de Gaza », a déclaré le coordonnateur de l'ONU pour les affaires humanitaires dans les Territoires palestiniens, Jamie McGoldrick.

Dans un communiqué, il a « appelé Israël, le Hamas et tous les acteurs pouvant exercer une influence à agir maintenant pour éviter que la situation ne se détériore et pour empêcher la perte de vies humaines ».

Vendredi, le ministère de la Santé à Gaza, une enclave contrôlée par le groupe islamiste palestinien Hamas, a affirmé que sept Palestiniens, dont deux garçons de 12 et 14 ans, avaient été tués par des tirs de soldats israéliens postés à la barrière de sécurité séparant Israël de la bande de Gaza, lors de heurts et de manifestations.

L'armée israélienne a fait état de manifestations et de heurts auxquels ont pris part, selon elle, plus de 20 000 Palestiniens en différents points de l'enclave le long de la barrière lourdement gardée. Elle a imputé au Hamas « la responsabilité des violentes émeutes et de leurs conséquences », mais elle ne s'est pas exprimée sur les cas particuliers des Palestiniens tués.

« J'appelle les forces israéliennes à s'assurer que leur usage de la force est en conformité avec leur respect du droit international », a déclaré M. McGoldrick.

Au moins 194 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le 30 mars. La majorité l'a été lors de manifestations et de heurts le long de la frontière. Un soldat israélien a été tué.