Un texte de Romain Schué

Le 5 septembre, François Legault a détaillé l’une de ses mesures phares : abaisser les seuils d’immigration à 40 000 dès 2019, contre plus de 52 000 l’an passé. Mais après cette annonce, des dissensions sont apparues au sein même de son parti.

Alors que le chef de la CAQ a dit vouloir réduire de 20 % chacune des catégories d’immigrants, dont les réfugiés – leur arrivée est gérée uniquement par le gouvernement fédéral –, des députés caquistes ont, anonymement, fait part de leur étonnement.

« On n'avait jamais entendu parler de ça au caucus. J'ai été surpris », a révélé à Radio-Canada un membre du caucus.

Au cours du grand débat des chefs, le 13 septembre, François Legault s’est ensuite attiré les foudres de ses adversaires en déclarant vouloir « expulser des gens qui ne sont pas encore citoyens ». Ils évoquaient alors les nouveaux arrivants qui ne réussiraient pas les tests de français et de valeurs que le chef de la CAQ veut imposer dans un délai de trois ans.

Il y aurait même « un risque » que « nos petits-enfants ne parlent plus français », a-t-il avancé, en défendant ces examens.

Pas un « génie en herbe »

Plus tard, il a adouci le ton et a reconnu que Québec ne peut expulser d’immigrants – une compétence fédérale. Ces nouveaux arrivants pourront même repasser à plusieurs reprises ces examens et une quatrième année pourrait leur être accordée.

Finalement, il a reconnu qu’une telle mesure créerait une catégorie de sans-papiers. Ces derniers pourraient néanmoins profiter des services offerts au Québec, comme les soins de santé et l’éducation. Mais le gouvernement fédéral, avec lequel il entend négocier, devra payer la facture.

Ces détails, qui ont évolué au gré de la campagne, se sont ajustés après que le chef de la CAQ eut été incapable de décrire avec précision le fonctionnement du système actuellement en place.

Interrogé par les journalistes, François Legault a multiplié les erreurs, a assuré que ce système était « un peu flou », avant d’admettre qu’il n’était pas un expert sur le sujet.

Est-ce que les Québécois s’attendent à ce que je sois un génie en herbe pour répondre à combien ça prend de temps pour avoir la citoyenneté? François Legault, chef de la CAQ

Des « jobs payants »

Le plan de communication de la CAQ était pourtant clair. Depuis le début de la campagne, François Legault clame qu’il veut redonner de l’argent « dans le portefeuille des familles », avec une nouvelle allocation.

Il a d’ailleurs été franc le 27 septembre, lors d’un passage dans une radio de Québec. Son objectif est avant tout d’aider les parents. Les célibataires se sentent lésés? « C’est une question de solidarité », a-t-il répondu.

Sa volonté? Créer des « jobs payants » rémunérés à « 25, 30 ou 40 $ » de l’heure, a répété à maintes reprises l’aspirant premier ministre. De tels emplois permettraient, a-t-il souligné, d’attirer des candidats dans les régions.

Pourtant, au cours de deux visites dans des entreprises québécoises, les directions de ces firmes ont émis un bémol sur les souhaits de François Legault, en évoquant un problème de « rentabilité » ou encore en manifestant le désir d’avoir plus d’immigrants pour contrer la pénurie de main-d’œuvre.

Environ 10 500 km Durant cette campagne électorale, le chef de la CAQ a parcouru plus de 10 500 km, selon des chiffres communiqués par le parti. François Legault a accéléré la cadence dans les derniers jours. En allant notamment en Abitibi, à Chibougamau, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord, le parti a franchi 3500 km dans cet ultime blitz.

Il veut « sauver la planète » avec l’hydroélectricité

Son programme parle peu d’environnement? Il l’a reconnu le 28 septembre, avouant ne pas « jouer au géant vert ». Mais, a-t-il clamé, « j’ai l’environnement à cœur ». François Legault, dont le parti a dû se défendre d’effacer les mots « pétrole » et « gaz de schiste » de sa plateforme en ligne, s’est cependant montré ouvert durant cette campagne à une exploitation pétrolière sur l’île d’Anticosti.

Multipliant les promesses d’élargir ou prolonger les autoroutes, le chef de la CAQ, qui s’est engagé à construire un troisième lien routier entre Québec et Lévis, compte avant tout miser sur l’hydroélectricité pour « sauver la planète ».

L’ex-homme d’affaires a indiqué vouloir « travailler très fort » pour exporter cette ressource dans le Nord-Est américain afin de « fermer des centrales au charbon et au gaz ».